Una patada brutal: el insólito combate de MMA entre un humano y un robot estilo "Terminator"
El influencer Frankie LaPenna se midió dentro de una jaula ante un robot humanoide de 100 mil dólares en San Francisco. Aunque estaba teledirigido, la máquina lo derribó con un golpe certero.
22/09/2026 | 11:09Redacción Cadena 3
FOTO: Capturas de video.
El creador de contenido estadounidense Frankie LaPenna protagonizó el primer combate de exhibición dentro de una jaula de artes marciales mixtas (MMA) contra un robot humanoide caracterizado como el famoso androide T800 de la saga Terminator.
La insólita pelea, que se volvió viral en redes sociales con millones de reproducciones, culminó cuando la máquina conectó una patada que envió al influencer directamente a la lona.
El evento fue organizado en San Francisco por la firma Robot Entertainment Kombat (REK).
/Inicio Código Embebido/
Conmoción. Tragedia en Misiones: un adolescente de 14 años manejaba una 4x4, chocó, murió y mató a otro joven
El menor perdió el control del vehículo en la Ruta 14 e impactó contra otro rodado. Hay cinco heridos, dos de ellos internados en terapia intensiva.
/Fin Código Embebido/
El robot en cuestión, un modelo EngineAI T800 de 1,83 metros de altura, 75 kilos de peso y un valor estimado en 100.000 dólares, no actuó de manera autónoma.
La máquina estuvo teledirigida en todo momento por un piloto humano a través de un sistema de telepresencia con visores de realidad virtual, sensores corporales y asistencia de inteligencia artificial para mantener el equilibrio y absorber los impactos.
/Inicio Código Embebido/
Le premier combat de boxe entre un humain et un robot humanoïde a eu lieu hier soir à San Francisco. pic.twitter.com/zJ8wPxyG8z— Le ?unker ?? (@LeBunkerBtc) September 20, 2026
/Fin Código Embebido/
Durante los primeros segundos de la exhibición —que no contó con jueces, puntuación ni reglamento profesional— LaPenna lanzó varios golpes al torso metálico del androide, que no registró movimiento alguno de retroceso.
A los pocos instantes, el robot avanzó y asestó una patada sobre el influencer, derribándolo ante la mirada del público y encendiendo el debate sobre la seguridad en este tipo de espectáculos de contacto físico.
La compañía organizadora, fundada por el emprendedor Cix Liv, utiliza estos eventos de entretenimiento para entrenar operadores y difundir torneos que combinan simulación virtual y combate físico.
Pese a que el video generó reacciones entre la fascinación y el temor de los usuarios en redes, desde la empresa aclararon que no se trata de combatientes autónomos y que se utilizaron protocolos de protección para evitar lesiones graves en el participante humano.
Lectura rápida
¿Quién protagonizó el combate de exhibición?
El creador de contenido estadounidense Frankie LaPenna.
¿Qué ocurrió en el evento?
LaPenna luchó contra un robot humanoide T800 y fue derribado por una patada de la máquina.
¿Dónde se llevó a cabo el evento?
En San Francisco, organizado por Robot Entertainment Kombat (REK).
¿Cómo estaba controlado el robot?
El robot fue teledirigido por un piloto humano mediante un sistema de telepresencia.
¿Por qué se generó debate sobre el evento?
Se encendió el debate sobre la seguridad en espectáculos de contacto físico tras el combate.