Una patada brutal: el insólito combate de MMA entre un humano y un robot estilo "Terminator"

El creador de contenido estadounidense Frankie LaPenna protagonizó el primer combate de exhibición dentro de una jaula de artes marciales mixtas (MMA) contra un robot humanoide caracterizado como el famoso androide T800 de la saga Terminator.

La insólita pelea, que se volvió viral en redes sociales con millones de reproducciones, culminó cuando la máquina conectó una patada que envió al influencer directamente a la lona.

El evento fue organizado en San Francisco por la firma Robot Entertainment Kombat (REK).

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El robot en cuestión, un modelo EngineAI T800 de 1,83 metros de altura, 75 kilos de peso y un valor estimado en 100.000 dólares, no actuó de manera autónoma.

La máquina estuvo teledirigida en todo momento por un piloto humano a través de un sistema de telepresencia con visores de realidad virtual, sensores corporales y asistencia de inteligencia artificial para mantener el equilibrio y absorber los impactos.

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Le premier combat de boxe entre un humain et un robot humanoïde a eu lieu hier soir à San Francisco. pic.twitter.com/zJ8wPxyG8z — Le ?unker ?? (@LeBunkerBtc) September 20, 2026

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Durante los primeros segundos de la exhibición —que no contó con jueces, puntuación ni reglamento profesional— LaPenna lanzó varios golpes al torso metálico del androide, que no registró movimiento alguno de retroceso.

A los pocos instantes, el robot avanzó y asestó una patada sobre el influencer, derribándolo ante la mirada del público y encendiendo el debate sobre la seguridad en este tipo de espectáculos de contacto físico.

La compañía organizadora, fundada por el emprendedor Cix Liv, utiliza estos eventos de entretenimiento para entrenar operadores y difundir torneos que combinan simulación virtual y combate físico.

Pese a que el video generó reacciones entre la fascinación y el temor de los usuarios en redes, desde la empresa aclararon que no se trata de combatientes autónomos y que se utilizaron protocolos de protección para evitar lesiones graves en el participante humano.