El ministro de Justicia porteño promoverá el juicio político contra la jueza De Marinis

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, dijo que presentará a título personal un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, a la vez que mostró su indignación por el fallo de la magistrada que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil.

“Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, aseveró el funcionario porteño en declaraciones radiales.

Además, Tapia manifestó que “los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores” y dijo que va a estar “presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete” alegando que “ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”.

En tanto, el ministro de Justicia de la Ciudad dijo que el pronunciamiento de De Marinis “ningunea un debate que se dio en el Congreso”, a la vez que remarcó: “Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”.

“Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso, es decir, que la ley está vigente en la Ciudad”, expresó en diálogo con radio Mitre al indicar que la decisión judicial no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en el territorio porteño.

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