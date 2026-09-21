Mignone, titular de IDEA: “Desarrollo no es sólo mejorar el PBI, sino los índices de bienestar”

De cara al 62° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, cuyo lema es "De promesa a potencia: una agenda para los próximos 20 años de la Argentina", ¿considera que el país es verdaderamente una promesa de potencia?

La Argentina viene siendo una promesa desde hace muchos años sin haber logrado convertir esas promesas en oportunidades reales. El título del coloquio incluye la consigna "Invirtiendo la historia", jugando con el doble sentido de la palabra invertir: por un lado, como un punto de inflexión para dar vuelta la historia, y por el otro, como el acto económico indispensable para generar crecimiento y desarrollo. Convertir la abundancia de recursos naturales en una potencia real exige un enorme esfuerzo de toda la sociedad y del sector empresarial, con el objetivo de lograr un desarrollo que brinde mayor bienestar a la población.

¿Están dadas las condiciones y el convencimiento necesario entre la clase dirigente y los actores de decisión para encauzar ese rumbo hacia un país potencia?

La convicción no está dada de antemano, sino que hay que construirla. En las últimas elecciones, la ciudadanía dio un claro llamado de atención al votar de manera drástica para salir del statu quo y rechazar los eslóganes vacíos de un Estado presente no efectivo o la falsa premisa de que la emisión no genera inflación. Hoy la sociedad demanda propuestas que le garanticen un bienestar futuro a cambio del esfuerzo. A esto se le suma un escenario internacional que exige seguridad energética, alimentaria y provisión de minerales estratégicos, áreas en las que la Argentina representa una zona regional de paz sin conflictos sociales ni desastres naturales, con un entramado industrial consolidado y un capital humano altamente reconocido.

Frente al proceso de reconversión económica y la velocidad de las transformaciones, ¿qué rol deben asumir tanto el sector público como el sector empresarial?

El sector público debe utilizar las herramientas impositivas para eliminar los impuestos distorsivos y ordenar la transición. Por su parte, los empresarios tienen la responsabilidad de incrementar la competitividad, la productividad y la incorporación de tecnología e innovación. Al analizar las experiencias internacionales de países como Israel, Australia, Polonia, Chile o Uruguay, se observa que estos procesos de ajuste y transformación llevan tiempo, pueden generar un aumento temporal del desempleo, atraviesan etapas con sectores ganadores y perdedores, y requieren un periodo prolongado para consolidar la desinflación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Cómo observa el impacto de la competencia internacional y de productos importados en la competitividad de la industria local?

La Argentina debe resolver prioritariamente sus propios problemas estructurales de entorno. Si se mantienen impuestos locales distorsivos que incrementan los costos de producción respecto de otros países, las empresas nacionales quedan en desventaja antes de empezar a competir. Resulta indispensable atenuar esa carga impositiva para igualar las condiciones de producción.

¿Ve factible el restablecimiento del crédito para financiar la producción e inversión o se requieren medidas heterodoxas para reactivar la economía?

Más que en medidas heterodoxas, confío en mecanismos de mercado sustentados en la baja del riesgo país y en la reconstrucción de la confianza. La Argentina necesita captar recursos en los mercados internacionales porque el mercado local resulta pequeño para las grandes inversiones. Se han tomado decisiones inteligentes, como la intervención de la ANSES para respaldar pasivos bancarios e incentivar créditos hipotecarios de largo plazo sin costo fiscal. Sin embargo, para que los ahorristas pongan sus dólares en el circuito financiero en lugar de mantenerlos inactivos, es indispensable consolidar la confianza institucional a lo largo del tiempo.

¿Cuáles serán los ejes centrales sobre los que se estructurará el debate durante el Coloquio de IDEA?

El programa se organizará en cuatro ejes fundamentales. El primero abordará la mirada mundial y las megatendencias geopolíticas, tecnológicas y demográficas. El segundo eje se enfocará en la estabilidad, abarcando no solo el orden macroeconómico sino también el marco impositivo, la justicia y las reglas de juego institucionales a largo plazo. El tercer bloque estará dedicado a la competitividad, la inserción global, la innovación y los acuerdos comerciales internacionales. Finalmente, el cuarto eje tratará sobre el desarrollo, haciendo hincapié en la reducción de la informalidad laboral y en la urgencia de fortalecer la educación, un factor crítico que, de no revertir su deterioro reciente, impondrá un techo al crecimiento futuro del país.

Para finalizar la entrevista, ¿qué recomendación de lectura, película o serie nos sugiere?

Recomiendo el libro "Contra la corriente", de Federico Morgenstern, que aborda la labor de Jaime Malamud Goti en el diseño del juicio a las Juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Es una obra sumamente interesante, porque pone el foco en la construcción de una justicia posible y constructiva para la democracia.

Entrevista de Sergio Suppo.