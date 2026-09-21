Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 21 de septiembre
Este lunes 21 de septiembre, el dólar oficial se cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. En el mercado paralelo, el blue llega a $1.550. Conocé el detalle de cada cotización.
FOTO: Dólar
El dólar oficial se presenta hoy, lunes 21 de septiembre, con un precio de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Este tipo de cambio es el valor que los bancos y casas de cambio utilizan para las transacciones legales. Es fundamental ya que determina los precios de muchos productos y servicios en el mercado interno, afectando directamente la economía familiar.
En contraste, el dólar blue, que se negocia en el mercado paralela, alcanza los $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. Este precio suele ser más alto debido a la menor regulación y al aumento de la demanda en situaciones de incertidumbre económica y políticas cambiantes.
Además, el dólar mayorista, que es el tipo de cambio utilizado por los bancos y grandes empresas, se cotiza en $1.505 para la compra y $1.514 para la venta. Este valor suele ser el que fija el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y también influye sobre las tasas de interés y la capacidad de importación del país.
Otra modalidad de cambio es el dólar contado con liquidación (CCL), que se opera a través de la compra y venta de acciones en la bolsa. Actualmente, se encuentra en $1.597,30 para la compra y $1.597,80 para la venta. Este tipo de cambio permite a los inversores pasar sus pesos a dólares de forma legal a través del mercado de capitales.
En el segmento de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra en $1.593,41 para la compra y $1.595,75 para la venta, y refleja el valor de las transacciones realizadas en plataformas digitales mediante criptomonedas.
Finalmente, el valor del dólar tarjeta es el que afecta directamente a los viajeros y quienes realizan compras en el exterior. Ahorra un valor notable que llega a $1.930,50 para la compra y $1.995,50 para la venta.
Los precios del dólar son impactados por diversos factores, como las expectativas inflacionarias, la política monetaria del BCRA, y la situación política y económica del país. En un contexto donde la inflación se mantiene alta, la cotización del dólar se vuelve un indicador crucial para la economía cotidiana de los argentinos.
Lectura rápida
¿Qué es el dólar oficial?
El dólar oficial es el tipo de cambio utilizado para transacciones legales, cotizando hoy a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.
¿Qué diferencia hay entre el dólar blue y el oficial?
El dólar blue es más alto debido a la menor regulación y al aumento de la demanda. Cotiza hoy a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.
¿Qué es el dólar mayorista?
Es el tipo de cambio utilizado por bancos y grandes empresas, cotizando hoy a $1.505 para la compra y $1.514 para la venta.
¿Cómo se opera el dólar contado con liquidación?
Se opera mediante la compra y venta de acciones en bolsa, alcanzando hoy $1.597,30 para la compra y $1.597,80 para la venta.
¿Cómo afecta el dólar a la vida diaria en Argentina?
El valor del dólar impacta en precios de productos y servicios, influyendo en la capacidad de importación y brindando un indicador sobre la estabilidad económica.