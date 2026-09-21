Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 21 de septiembre

El dólar oficial se presenta hoy, lunes 21 de septiembre, con un precio de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Este tipo de cambio es el valor que los bancos y casas de cambio utilizan para las transacciones legales. Es fundamental ya que determina los precios de muchos productos y servicios en el mercado interno, afectando directamente la economía familiar.

En contraste, el dólar blue, que se negocia en el mercado paralela, alcanza los $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. Este precio suele ser más alto debido a la menor regulación y al aumento de la demanda en situaciones de incertidumbre económica y políticas cambiantes.

Además, el dólar mayorista, que es el tipo de cambio utilizado por los bancos y grandes empresas, se cotiza en $1.505 para la compra y $1.514 para la venta. Este valor suele ser el que fija el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y también influye sobre las tasas de interés y la capacidad de importación del país.

Otra modalidad de cambio es el dólar contado con liquidación (CCL), que se opera a través de la compra y venta de acciones en la bolsa. Actualmente, se encuentra en $1.597,30 para la compra y $1.597,80 para la venta. Este tipo de cambio permite a los inversores pasar sus pesos a dólares de forma legal a través del mercado de capitales.

En el segmento de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra en $1.593,41 para la compra y $1.595,75 para la venta, y refleja el valor de las transacciones realizadas en plataformas digitales mediante criptomonedas.

Finalmente, el valor del dólar tarjeta es el que afecta directamente a los viajeros y quienes realizan compras en el exterior. Ahorra un valor notable que llega a $1.930,50 para la compra y $1.995,50 para la venta.

Los precios del dólar son impactados por diversos factores, como las expectativas inflacionarias, la política monetaria del BCRA, y la situación política y económica del país. En un contexto donde la inflación se mantiene alta, la cotización del dólar se vuelve un indicador crucial para la economía cotidiana de los argentinos.