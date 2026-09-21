En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Seis personas arrestadas en Santa Fe por narcomenudeo tras allanamientos policiales

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal llevaron a cabo dos allanamientos en la capital provincial.

21/09/2026 | 16:52Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Seis personas arrestadas en Santa Fe por narcomenudeo tras allanamientos policiales

FOTO: Seis personas arrestadas en Santa Fe por narcomenudeo tras allanamientos policiales

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El 21 de septiembre, en la ciudad de Santa Fe, se llevaron a cabo operativos que resultaron en la detención de dos hombres y cuatro mujeres acusados de formar parte de una banda dedicada al narcomenudeo. Las autoridades lograron desarticular dos puntos de venta de drogas en la zona.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal realizaron dos allanamientos en la capital provincial, que fueron parte de una investigación destinada a desbaratar inmuebles utilizados para el acopio y la comercialización de estupefacientes.

La actuación policial fue motivada por denuncias de vecinos que reportaron actividades sospechosas y la presencia de personas en horarios inusuales en las viviendas, lo que generó graves problemas de inseguridad y violencia en la comunidad, en medio de disputas territoriales entre grupos narcocriminales.

Bajo la dirección de Eric Fernández, fiscal de la Fiscalía Regional Circunscripción N.° 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe llevaron a cabo tareas de inteligencia y vigilancia para identificar a los involucrados.

Los operativos resultaron en la detención de los seis individuos, todos de nacionalidad argentina. Además, se incautaron 11 celulares, 273.000 pesos y otros elementos relevantes para la investigación.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Santa Fe?
Seis personas fueron detenidas por su participación en una banda de narcomenudeo.

¿Quiénes fueron arrestados?
Dos hombres y cuatro mujeres, todos de nacionalidad argentina.

¿Cuándo ocurrieron los allanamientos?
El 21 de septiembre de 2026 se llevaron a cabo los operativos.

¿Dónde se realizaron los operativos?
En la ciudad de Santa Fe, en dos inmuebles específicos.

¿Por qué se realizaron los allanamientos?
Por denuncias de vecinos sobre actividades sospechosas y problemas de inseguridad en la zona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf