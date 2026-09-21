Seis personas arrestadas en Santa Fe por narcomenudeo tras allanamientos policiales

El 21 de septiembre, en la ciudad de Santa Fe, se llevaron a cabo operativos que resultaron en la detención de dos hombres y cuatro mujeres acusados de formar parte de una banda dedicada al narcomenudeo. Las autoridades lograron desarticular dos puntos de venta de drogas en la zona.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal realizaron dos allanamientos en la capital provincial, que fueron parte de una investigación destinada a desbaratar inmuebles utilizados para el acopio y la comercialización de estupefacientes.

La actuación policial fue motivada por denuncias de vecinos que reportaron actividades sospechosas y la presencia de personas en horarios inusuales en las viviendas, lo que generó graves problemas de inseguridad y violencia en la comunidad, en medio de disputas territoriales entre grupos narcocriminales.

Bajo la dirección de Eric Fernández, fiscal de la Fiscalía Regional Circunscripción N.° 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe llevaron a cabo tareas de inteligencia y vigilancia para identificar a los involucrados.

Los operativos resultaron en la detención de los seis individuos, todos de nacionalidad argentina. Además, se incautaron 11 celulares, 273.000 pesos y otros elementos relevantes para la investigación.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.