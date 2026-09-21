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Investigan un apagón masivo en el AMBA: falló un interruptor de alta tensión

Edenor confirmó que el corte de luz del sábado dejó a casi 600 mil usuarios sin suministro eléctrico. La causa fue un fallo en un interruptor de alta tensión.

21/09/2026 | 22:56Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Un apagón masivo afectó a la región del AMBA, dejando a casi 600 mil usuarios sin suministro eléctrico. Este incidente se originó en un interruptor de alta tensión de la Subestación Malaver, según lo informado por la empresa Edenor.

"Los análisis preliminares indican que, durante una maniobra, un componente del interruptor de 220 kV no completó su recorrido y se quedó en una posición intermedia. Esto generó una descarga eléctrica en el interior del equipo, interrumpiendo el servicio", explicó la prestataria en un comunicado.

Además, Edenor detalló que "el interruptor afectado, fabricado por ABB e instalado en 2012, había sido inspeccionado conforme a las normas y procedimientos establecidos".

Tras el incidente, la empresa inició las maniobras necesarias para restablecer el suministro de forma progresiva. En aproximadamente 30 minutos, más de la mitad del servicio afectado fue recuperado, y en menos de una hora, la totalidad del suministro se normalizó.

"Los equipos técnicos siguen analizando el interruptor junto con el fabricante para determinar con mayor precisión la causa del desperfecto", añadió Edenor.

El apagón, ocurrido el sábado, impactó a numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del Conurbano, dejando a miles de usuarios sin energía eléctrica. Los detalles sobre el desperfecto técnico aún no se han esclarecido por completo.

La interrupción comenzó cerca de las 19:47 y el suministro se fue recuperando gradualmente en las horas posteriores, según informes de la Agencia Noticias Argentinas.

El corte de luz también ocasionó problemas adicionales en la vía pública, con semáforos y luminarias fuera de servicio, y edificios que quedaron en completa oscuridad.

Entre las áreas afectadas se encontraron Palermo, Belgrano, Colegiales, Recoleta, Villa Urquiza, Villa del Parque, Villa Crespo, Saavedra, La Paternal, Flores, Floresta, Caballito, Villa Santa Rita y Villa Lugano. También hubo interrupciones en localidades bonaerenses como Munro y Vicente López.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el AMBA?
Un apagón masivo dejó a casi 600 mil usuarios sin suministro eléctrico.

¿Cuál fue la causa del apagón?
Un interruptor de alta tensión de la Subestación Malaver falló durante una maniobra.

¿Qué acciones tomó Edenor?
La empresa inició maniobras para recuperar el suministro de forma progresiva.

¿Cuánto tiempo tardó en restablecerse el servicio?
El suministro se normalizó en menos de una hora tras el incidente.

¿Qué áreas fueron afectadas?
Barrios como Palermo, Belgrano y Colegiales sufrieron cortes de luz significativos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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