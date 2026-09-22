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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 5° y 17°. Se espera un cielo con pocas nubes y vientos suaves del sur. Ideal para disfrutar al aire libre.

22/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el martes 22 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se presenta con pocas nubes. La temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica de 4°. La humedad se encuentra en un 51%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el sur, contribuyendo a la sensación de frescura. La presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Los vientos continuarán del sur a una velocidad moderada, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más baja. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario mostrará un aumento gradual de las temperaturas. El miércoles 23 de septiembre, se prevé una mínima de 6° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Para el jueves 24, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 25°, con cielo cubierto. El viernes 25, se espera una mínima de 14° y una máxima de 31°, también con cielo cubierto. Finalmente, el sábado 26, la mínima será de 16° y la máxima de 32°, con algunas nubes dispersas. A partir del domingo 27, se anticipa la posibilidad de lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 19° y 34°.

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