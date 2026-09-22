Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 22 de septiembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de few clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 11°, y la humedad se encuentra en un 37%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.92 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1023 hPa.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Las condiciones del viento serán suaves, con una brisa que podría alcanzar los 2 m/s. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a una sensación de frescura durante la mañana. No se anticipan lluvias, por lo que el cielo permanecerá mayormente despejado a lo largo del día.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica un aumento gradual de las temperaturas. El miércoles 23 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 24, las temperaturas oscilarán entre 15° y 32°, con cielo cubierto. Para el viernes 25, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 30°, con cielo despejado. Finalmente, el sábado 26, se espera una mínima de 21° y una máxima de 34°, con probabilidad de lluvias ligeras.