En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Alerta naranja, temporal y crecida del mar en la costa atlántica: las impactantes imágenes

El SMN advirtió por fuertes vientos, que "pueden alcanzar los 90 km/h", en distintas ciudades. Algunos lugares mostraron un fuerte oleaje. Recomiendan no acercarse al agua. 

21/09/2026 | 16:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La sudestada afectó a distintas localidades costeras (Foto: captura de video)

FOTO: La sudestada afectó a distintas localidades costeras (Foto: captura de video)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La costa atlántica bonaerense permanece bajo una alerta naranja por fuertes vientos debido al temporal que afecta a la provincia de Buenos Aires desde el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la advertencia para el cordón atlántico, desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú, ante la presencia de fenómenos que pueden representar riesgos para la sociedad.

/Inicio Código Embebido/

El organismo advirtió que los vientos “pueden alcanzar los 90 km/h” y recomendó extremar las precauciones. Además, se alertó por la crecida del agua y se pidió no acercarse a la costanera debido a la intensidad del oleaje.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La sudestada golpeó a Monte Hermoso

Una de las localidades más afectadas fue Monte Hermoso, donde se registró una jornada con viento sur intenso y un fuerte oleaje.

La crecida del mar comenzó a provocar daños en la costanera. El agua alcanzó esa zona y, en algunos sectores y según reportes, habría llegado hasta mitad de cuadra. También se reportaron anegamientos y afectaciones en los paradores ubicados sobre la playa.

/Inicio Código Embebido/

Necochea también sufrió los efectos de la sudestada, mientras crece la preocupación por el avance del temporal hacia otras localidades de la costa bonaerense.

El temporal avanza hacia otras ciudades

De acuerdo con la advertencia, se espera que en las próximas horas la parte más intensa del temporal alcance sectores como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

Ante la intensidad de las olas y la crecida del mar, las autoridades y expertos recomiendan no acercarse a la costanera ni al agua.

/Inicio Código Embebido/

.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno afecta la costa atlántica bonaerense? Un temporal con fuertes vientos y oleaje.

¿Quién emitió la alerta? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo comenzó el temporal? Desde el domingo.

¿Dónde se registran los mayores daños? En Monte Hermoso y Necochea.

¿Por qué se recomienda no acercarse a la costanera? Debido a la intensidad del oleaje y la crecida del agua.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf