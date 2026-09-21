Alerta naranja, temporal y crecida del mar en la costa atlántica: las impactantes imágenes

La costa atlántica bonaerense permanece bajo una alerta naranja por fuertes vientos debido al temporal que afecta a la provincia de Buenos Aires desde el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la advertencia para el cordón atlántico, desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú, ante la presencia de fenómenos que pueden representar riesgos para la sociedad.

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Después de un fin de semana festivo y con un clima espectacular, Monte Hermoso está viviendo una nueva sudestada. Una cosa de locos. Increíble la fuerza de la naturaleza y el mar. Monte no para de recibir cachetazos. pic.twitter.com/rftiQRz7v4 — Santi #22 (@GuerreroSantiPD) September 21, 2026 /Fin Código Embebido/ Video: @GuerreroSantiPD

El organismo advirtió que los vientos “pueden alcanzar los 90 km/h” y recomendó extremar las precauciones. Además, se alertó por la crecida del agua y se pidió no acercarse a la costanera debido a la intensidad del oleaje.

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La sudestada golpeó a Monte Hermoso

Una de las localidades más afectadas fue Monte Hermoso, donde se registró una jornada con viento sur intenso y un fuerte oleaje.

La crecida del mar comenzó a provocar daños en la costanera. El agua alcanzó esa zona y, en algunos sectores y según reportes, habría llegado hasta mitad de cuadra. También se reportaron anegamientos y afectaciones en los paradores ubicados sobre la playa.

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INFO> Se reportan daños en algunas bajadas y balnearios de Monte Hermoso debido al fuerte oleaje??. #MonteHermoso #sudestada #CostaAtlantica pic.twitter.com/T1TajtfFZF — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) September 21, 2026 /Fin Código Embebido/ Video: Juan Ayoroa/X

Necochea también sufrió los efectos de la sudestada, mientras crece la preocupación por el avance del temporal hacia otras localidades de la costa bonaerense.

El temporal avanza hacia otras ciudades

De acuerdo con la advertencia, se espera que en las próximas horas la parte más intensa del temporal alcance sectores como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

Ante la intensidad de las olas y la crecida del mar, las autoridades y expertos recomiendan no acercarse a la costanera ni al agua.

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Ahora. La sudestada comienza a provocar daños en la costa de Monte Hermoso. pic.twitter.com/5kO5o58XET — Germán Sasso (@SassoGerman) September 21, 2026 /Fin Código Embebido/ Video: Germán Sasso/X

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