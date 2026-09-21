Proponen multas de más de $3 millones para motos con escapes libres en Rosario

FOTO: El proyecto también contempla la compactación de motos que permanezcan en el corralón.

Un proyecto que avanza en el Concejo Municipal de Rosario propone endurecer las sanciones para las motos que circulen con escapes libres, modificados o antirreglamentarios, con multas que, a valores actuales, podrían superar los 3,4 millones de pesos.

La iniciativa fue presentada por los concejales Federico Lifschitz y Alicia Pino y ya cuenta con un borrador de despacho favorable de la comisión de Gobierno. El expediente plantea modificar el Código de Convivencia Ciudadana y establecer multas de 1.000 a 1.500 Unidades Fijas (UF) para este tipo de infracciones.

En Rosario, el Código de Convivencia establece que cada UF equivale al valor de un litro de nafta súper. Tomando como referencia el valor oficial de $2.269, las sanciones propuestas representarían actualmente entre $2.269.000 y $3.403.500. Esos montos se actualizan junto con el valor de la unidad.

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La medida alcanzaría a motos que provoquen ruidos superiores a los límites permitidos o que tengan escapes libres, adulterados, modificados, no homologados o dispositivos destinados a incrementar las emisiones sonoras.

Además, el proyecto contempla sanciones adicionales para quienes reincidan, entre ellas la inhabilitación para conducir por un período de entre 90 y 120 días, según lo establecido en el expediente.

Qué pasaría con las motos que queden en el corralón

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un procedimiento específico para los motovehículos secuestrados por estas infracciones.

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Si una moto permanece en un depósito municipal y no es retirada dentro de los 15 días corridos, podría iniciarse el trámite para declararla abandonada y avanzar posteriormente con su descontaminación, compactación y enajenación como chatarra.

Antes de llegar a esa instancia, el titular registral deberá ser notificado y tendrá un nuevo plazo para acreditar sus derechos y recuperar el vehículo. Quedarán afuera del procedimiento aquellas motos sobre las que exista alguna medida judicial, administrativa o registral que impida disponer de ellas.

La propuesta también contempla que puedan ingresar a este régimen las motos que ya se encuentren alojadas en corralones municipales por infracciones relacionadas con escapes libres o antirreglamentarios, siempre que se respeten las instancias previstas para su notificación.

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Denuncias por explosiones que simulen disparos

El proyecto incorpora además un apartado referido a las modificaciones utilizadas para generar explosiones similares a detonaciones de armas de fuego.

En esos casos, se propone que la autoridad municipal remita al Ministerio Público de la Acusación las actuaciones, la identificación del conductor y los registros fílmicos disponibles, para que la Justicia determine si corresponde investigar una eventual intimidación pública.

La iniciativa todavía debe completar su recorrido legislativo antes de llegar al recinto. Mientras tanto, el dato más fuerte del proyecto está en la magnitud de las sanciones: entre $2,26 millones y $3,4 millones a valores actuales para circular con escapes antirreglamentarios.