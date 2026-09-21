Paulo Londra vuelve a jugar de local: se confirmó su show de fin de año en Córdoba
El referente del género urbano presentará "El Último Round" el 3 de diciembre en el Quality Arena. La preventa de entradas arranca este martes.
21/09/2026 | 14:05Redacción Cadena 3
FOTO: Paulo Londra arrasa en México con entradas agotadas para su exitosa gira
Paulo Londra jugará en casa para cerrar el año a lo grande. El ícono de la música urbana argentina confirmó su regreso a los escenarios cordobeses con el espectáculo "El Último Round", una cita imperdible en la ciudad que lo vio nacer y dar sus primeros pasos en las batallas de freestyle.
El esperado reencuentro con su público local tendrá lugar el próximo martes 3 de diciembre en las instalaciones del Quality Arena, donde el cantante repasará sus grandes éxitos globales y sus lanzamientos más recientes ante una multitud de fanáticos.
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Para asegurar un lugar en el concierto, la organización detalló el esquema de expendio de localidades:
Preventa exclusiva: inicia este martes 22 de septiembre a las 13, dirigida a clientes que abonen con tarjeta de crédito Cordobesa, quienes podrán acceder a un beneficio de 6 cuotas sin interés.
Puntos de venta: las entradas estarán disponibles a través de la web oficial tickets.qualitycenter.com y de manera presencial en la boletería del Quality.
Venta general: se habilitará inmediatamente después de agotado el cupo dispuesto para la preventa exclusiva.
Con esta presentación, el referente cordobés promete un show cargado de adrenalina y emoción para reencontrarse con su gente en el tramo final del año. Se prevé una alta demanda de tickets desde los primeros minutos de habilitada la plataforma.
Lectura rápida
¿Quién es el artista que regresará a Córdoba?
Paulo Londra es el artista que regresará a Córdoba para un espectáculo.
¿Cuándo se llevará a cabo el concierto?
El concierto se realizará el martes 3 de diciembre.
¿Dónde se realizará el espectáculo?
El espectáculo se llevará a cabo en el Quality Arena.
¿Cómo se puede comprar las entradas?
Las entradas se pueden comprar en la web tickets.qualitycenter.com y en la boletería del Quality.
¿Por qué se espera alta demanda de entradas?
Se prevé alta demanda de tickets debido al interés por el reencuentro de Paulo Londra con su público local.