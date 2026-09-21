Paulo Londra vuelve a jugar de local: se confirmó su show de fin de año en Córdoba

FOTO: Paulo Londra arrasa en México con entradas agotadas para su exitosa gira

Paulo Londra jugará en casa para cerrar el año a lo grande. El ícono de la música urbana argentina confirmó su regreso a los escenarios cordobeses con el espectáculo "El Último Round", una cita imperdible en la ciudad que lo vio nacer y dar sus primeros pasos en las batallas de freestyle.

El esperado reencuentro con su público local tendrá lugar el próximo martes 3 de diciembre en las instalaciones del Quality Arena, donde el cantante repasará sus grandes éxitos globales y sus lanzamientos más recientes ante una multitud de fanáticos.

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Para asegurar un lugar en el concierto, la organización detalló el esquema de expendio de localidades:

Preventa exclusiva: inicia este martes 22 de septiembre a las 13, dirigida a clientes que abonen con tarjeta de crédito Cordobesa, quienes podrán acceder a un beneficio de 6 cuotas sin interés.

Puntos de venta: las entradas estarán disponibles a través de la web oficial tickets.qualitycenter.com y de manera presencial en la boletería del Quality.

Venta general: se habilitará inmediatamente después de agotado el cupo dispuesto para la preventa exclusiva.

Con esta presentación, el referente cordobés promete un show cargado de adrenalina y emoción para reencontrarse con su gente en el tramo final del año. Se prevé una alta demanda de tickets desde los primeros minutos de habilitada la plataforma.