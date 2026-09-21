FOTO: Congelan el precio de la VTV en Buenos Aires: ¿hasta cuándo se podrá pagar la tarifa actual?

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha decidido congelar las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) por un período de 90 días, lo que implica que se pospone el incremento del 17% que estaba previsto para el segundo semestre del año.

La resolución que formaliza esta medida fue emitida por el Ministerio de Transporte bonaerense y se encuentra publicada en el Boletín Oficial. De este modo, los precios actuales se mantendrán sin cambios hasta el 14 de octubre de 2026.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, la suspensión afecta a la actualización que debía implementarse desde el 16 de julio, lo que permite que la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos siga en $97.057,65, IVA incluido, cifra que comenzó a aplicarse el 16 de enero.

Las empresas encargadas de la VTV habían solicitado un aumento que llevaría esta tarifa a $114.105,99, basado en la evolución salarial para establecer el costo del servicio.

Este aumento significaba un incremento del 17%, pero fue suspendido gracias a un acuerdo entre la Provincia y las empresas concesionarias.

La tarifa básica se calcula tomando como referencia el 7% del salario básico de un operario de categoría 1 según el convenio entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

La resolución también indica que el objetivo de esta postergación es evitar un impacto adverso en los usuarios, dado el contexto de ajuste económico general.

Durante el tiempo que dure el congelamiento, las motos pagarán $38.801,03, mientras que para vehículos que superen los 2.500 kilos, el costo de verificación es de $174.604,64.

Asimismo, los remolques y acoplados livianos tendrán un costo de $58.201,54, mientras que los remolques y acoplados pesados verán un valor vigente de $87.302,33.

VTV en Buenos Aires: plazos del congelamiento

Un aspecto crucial para los automovilistas es que el 14 de octubre se establece como la fecha límite para el congelamiento de la actualización tarifaria.

Una vez finalizado este período, será necesario definir una nueva tarifa básica, la cual se calculará de acuerdo al salario de la categoría 1 del convenio entre SMATA y CAVEA que esté vigente en ese momento.

Por lo tanto, el nuevo valor no necesariamente será de $114.105,99, ya que el cálculo se realizará nuevamente con base en los parámetros salariales establecidos.

A pesar de la suspensión de la actualización de precios, la obligatoriedad de la VTV para los vehículos que deben cumplir con la normativa en la provincia sigue vigente.

Los conductores deberán continuar realizando los controles según los vencimientos y condiciones establecidas, aunque podrán hacerlo con el cuadro tarifario actual hasta mediados de octubre.

Agencia NA