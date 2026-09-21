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Conmoción en Río Cuarto: murió el joven baleado durante una pelea y son tres los detenidos

Lautaro Figueroa tenía 22 años y permanecía internado desde el domingo. La Justicia analiza un video que registró el ataque y secuestró elementos durante varios allanamientos.

21/09/2026 | 13:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Lautaro Figueroa tenía 22 años.

FOTO: Lautaro Figueroa tenía 22 años.

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Lautaro Figueroa, el joven de 22 años que había sido baleado durante una pelea en Río Cuarto, murió en la madrugada de este lunes en el Hospital San Antonio de Padua, donde permanecía internado desde el domingo por la noche.

El ataque ocurrió en la avenida Costanera Sur, en el sector de Playa Bonita. Operadores de la Central de Monitoreo advirtieron el enfrentamiento y solicitaron la intervención de móviles policiales.

Al llegar al lugar, los efectivos detuvieron a dos hombres de 20 y 27 años. Figueroa fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al hospital, pero murió horas después como consecuencia de las heridas.

El episodio quedó registrado en un video filmado por testigos. En las imágenes se observa que uno de los agresores efectuó varios disparos mientras la víctima se encontraba tendida en el suelo. La grabación es una de las pruebas incorporadas a la investigación.

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Tras la muerte del joven, la causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Con autorización de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales realizó distintos allanamientos.

En uno de los procedimientos, llevado a cabo en un domicilio de Pasaje Uriarte al 1000, fue detenida una mujer de 22 años. Además, los investigadores secuestraron una motocicleta Honda Wave, un teléfono celular Samsung y prendas de vestir presuntamente vinculadas con el hecho.

De esta manera, ya son tres las personas detenidas en el marco de la causa. Todas quedaron a disposición del fiscal Luciano Rodríguez, quien continúa con la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades en el crimen.

Mientras tanto, familiares de Figueroa iniciaron una campaña para reunir dinero destinado a los gastos del sepelio. En las redes sociales también circulan convocatorias de personas cercanas al joven para realizar protestas en la vía pública, aunque por el momento no se informaron oficialmente sus características.

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Informe de Víctor Rapetti.

Lectura rápida

¿Quién fue la víctima del ataque? La víctima fue Lautaro Figueroa, un joven de 22 años.

¿Dónde ocurrió el ataque? El ataque ocurrió en la avenida Costanera Sur, en el sector de Playa Bonita, en Río Cuarto.

¿Cuándo murió Lautaro Figueroa? Lautaro Figueroa murió en la madrugada de este lunes en el Hospital San Antonio de Padua.

¿Qué tipo de delito se investiga? La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

¿Cuántas personas han sido detenidas? Hasta el momento, tres personas han sido detenidas en relación con el caso.

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