Googlebook: la nueva laptop de $899 que promete revolucionar la experiencia con IA

Luego de haber presentado su nueva laptop impulsada por inteligencia artificial, conocida como Googlebook, en mayo, Google anunció que el dispositivo ya está disponible para preordenar a un precio de $899.

Diseñada para ofrecer una mejora respecto a los Chromebooks tradicionales, los Googlebooks operan con el sistema Android y una versión de escritorio del navegador Chrome, además de incluir otros elementos familiares de ChromeOS. Sin embargo, la verdadera atracción de estos nuevos dispositivos radica en sus capacidades de Gemini, que se integran de manera destacada en la experiencia del usuario.

Google busca ofrecer una laptop con características únicas, como un cursor potenciado por IA, widgets codificados por vibraciones y soporte para dictado mejorado por IA. Esta última función, conocida como Rambler, transforma notas desordenadas en texto legible.

El lanzamiento de la Googlebook representa una apuesta de la compañía, que confía en que la inteligencia artificial, específicamente la tecnología de Gemini, sea un atractivo suficiente para que los usuarios opten por adquirir una nueva laptop que integre estas capacidades, en lugar de depender de aplicaciones de escritorio tradicionales.

En la Googlebook, se intenta reinventar la experiencia de "apuntar y hacer clic" de la computación de escritorio, incorporando un elemento de IA: el cursor se convierte en un canal para interactuar con Gemini. La empresa sugiere varias formas de utilizar esta función, como resaltar contenido en una página web para que Gemini lo analice, o verificar si un correo electrónico sobre el que se ha posado el cursor es sospechoso.

A pesar de que esta función es innovadora, no se aleja mucho de la función de búsqueda por gestos que ofrece Android, denominada "Circle to Search", que permite a los usuarios conectar con Google Search mediante gestos. Aunque es un enfoque ingenioso, no logró atraer a un gran número de usuarios hacia Android.

De manera similar, el Magic Cursor, como se denomina al puntero de IA, probablemente no será un atractivo principal para la Googlebook, especialmente en un contexto donde existen agentes de IA que pueden manejar tareas en computadoras y navegadores por sí mismos.

Sin embargo, el Rambler de Google podría ser una de las mejores funciones de IA en esta actualización, ya que aborda una necesidad sorprendentemente útil. No obstante, esto tampoco parece ser un motivo suficiente para adquirir un nuevo dispositivo, ya que se percibe más como una característica deseable que como una necesidad.

Los widgets codificados por vibraciones son una adición menor. Otras características de la Googlebook, como Gemini Spark y Gemini Live, tampoco requieren hardware nuevo.

Lo más interesante sobre la Googlebook es cómo parece ser parte del plan a largo plazo de Google para captar una gran parte del mercado K-12 que actualmente depende de los Chromebooks, y empujarlos hacia la inteligencia artificial de la compañía. Según Google, hay alrededor de 50 millones de Chromebooks en las escuelas, utilizados por estudiantes y educadores.

En mayo, la compañía informó a TechCrunch que sus Chromebooks actuales seguirían siendo compatibles, aunque muchos de ellos podrían ser elegibles para la transición a la nueva experiencia de Googlebook en el futuro.

El dispositivo de $899 incluirá 12 meses de Google AI Pro, que ofrece 5TB de almacenamiento en la nube, herramientas avanzadas de Gemini, y 3 meses de YouTube Premium, Adobe Photoshop y más. Según Google, los dispositivos recibirán actualizaciones regulares durante un período de hasta 10 años.

Los Googlebooks están disponibles para preordenar en la tienda de Google, Best Buy y otros minoristas, y llegarán a las estanterías el 4 de octubre en EE.UU., y el 5 de octubre en Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia.

Los dispositivos de gama alta de esta nueva línea serán fabricados por Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo, utilizando materiales como aluminio, aleación de magnesio y fibra de carbono. Estos contarán con pantallas OLED de hasta 2.8K, paneles táctiles de vidrio háptico y teclados retroiluminados. En su interior, funcionarán con procesadores de Intel y Qualcomm, acompañados de unidades de procesamiento neural (NPU). Google asegura que el dispositivo ofrecerá hasta 14 horas de duración de batería.