¿Casualidad o causalidad?: Belgrano marcó 12 goles de 40 entre el final y el descuento

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Por Gabriel Rodríguez

A lo largo del año calendario, Belgrano ha marcado una particularidad que tiene que ver con el resto físico, la actitud y lo emocional: Con los dos goles que le marcó a Estudiantes de Río Cuarto alcanzó 40 en total, de ellos 30 en los segundos tiempos y 12 de esos 30 entre el minuto 83 y el descuento en varios de los partidos.

La explicación de por qué pasa, la dio su entrenador Ricardo Zielinski: “Trabajamos el partido y cuando los resultados no nos convienen, desarmamos el equipo y tratamos de llegar con mucha gente. Hoy (por el cotejo ante los riocuartenses) defendimos con tres jugadores, pusimos futbolistas que van para arriba y así lo hicimos frente a casi todos… Es una forma de ir a buscar el partido cuando necesitás los tres puntos… habitualmente pasa, fueron muchas veces y no fue casualidad”.

+ Goles en el Apertura: 17

+ Goles en play off: 7

+ Goles en Copa Argentina: 5

+ Goles en el Clausura: 11

+ Goles en el año: 40

+ Goles en los primeros tiempos: 10

+ Goles en los segundos tiempos: 30

+ El 75% de sus goles los marcó en los segundos tiempos

+ Goles entre el minuto 83 y el final del partido: 12

En los 11 partidos que logró marcar sobre el final, ganó 7 y empató 4, sumando en el cierre de esos juegos 25 puntos de 33.

A continuación los partidos:

Vs Central (Apertura)… Gutiérrez a los ’89… Ganó 2-1

Vs Tigre (Apertura)… Gutiérrez a los 83’… Empató 1-1

Vs Sarmiento (Apertura)… Tulián a los 86’… Ganó 4-0

Vs Unión (play off)… Hernández a los 96’… Ganó 2-0

Vs Argentinos (play off)… Fernández a los 94’… Empató 1-1

Vs River (play off)… Fernández a los 85’ y a los 88’… Ganó 3-2

Vs Atl. de Rafaela (Copa Arg)… Passerini a los 92’… Ganó 3-0

Vs Gimnasia Jujuy (Copa Arg)… Rigoni a los 93’… Empató 2-2

Vs Central (Clausura)… Metilli a los 87’… Ganó 2-1

Vs Sarmiento (Clausura)… Passerini a los 99’… Empató 1-1

Vs Estudiantes RC (Clausura)… Passerini a los 94’… Ganó 2-1

Para cerrar lo que piensa Zielinski sobre la situación: “Rescato el corazón del equipo que ante la adversidad, porque es difícil jugar con la obligación de ganar, los chicos lo dieron todo y a veces está bueno ganar, cuando no se juega bien”.