¿Casualidad o causalidad?: Belgrano marcó 12 goles de 40 entre el final y el descuento
Ricardo Zielinski habló sobre estos números: "Habitualmente pasa y fueron muchas veces". En los 11 partidos que logró marcar sobre el final, ganó 7 y empató 4, sumando en el cierre de esos juegos 25 puntos de 33.
21/09/2026 | 14:38Redacción Cadena 3
FOTO: El Ruso sigue haciendo historia
A lo largo del año calendario, Belgrano ha marcado una particularidad que tiene que ver con el resto físico, la actitud y lo emocional: Con los dos goles que le marcó a Estudiantes de Río Cuarto alcanzó 40 en total, de ellos 30 en los segundos tiempos y 12 de esos 30 entre el minuto 83 y el descuento en varios de los partidos.
La explicación de por qué pasa, la dio su entrenador Ricardo Zielinski: “Trabajamos el partido y cuando los resultados no nos convienen, desarmamos el equipo y tratamos de llegar con mucha gente. Hoy (por el cotejo ante los riocuartenses) defendimos con tres jugadores, pusimos futbolistas que van para arriba y así lo hicimos frente a casi todos… Es una forma de ir a buscar el partido cuando necesitás los tres puntos… habitualmente pasa, fueron muchas veces y no fue casualidad”.
+ Goles en el Apertura: 17
+ Goles en play off: 7
+ Goles en Copa Argentina: 5
+ Goles en el Clausura: 11
+ Goles en el año: 40
+ Goles en los primeros tiempos: 10
+ Goles en los segundos tiempos: 30
+ El 75% de sus goles los marcó en los segundos tiempos
+ Goles entre el minuto 83 y el final del partido: 12
En los 11 partidos que logró marcar sobre el final, ganó 7 y empató 4, sumando en el cierre de esos juegos 25 puntos de 33.
A continuación los partidos:
Vs Central (Apertura)… Gutiérrez a los ’89… Ganó 2-1
Vs Tigre (Apertura)… Gutiérrez a los 83’… Empató 1-1
Vs Sarmiento (Apertura)… Tulián a los 86’… Ganó 4-0
Vs Unión (play off)… Hernández a los 96’… Ganó 2-0
Vs Argentinos (play off)… Fernández a los 94’… Empató 1-1
Vs River (play off)… Fernández a los 85’ y a los 88’… Ganó 3-2
Vs Atl. de Rafaela (Copa Arg)… Passerini a los 92’… Ganó 3-0
Vs Gimnasia Jujuy (Copa Arg)… Rigoni a los 93’… Empató 2-2
Vs Central (Clausura)… Metilli a los 87’… Ganó 2-1
Vs Sarmiento (Clausura)… Passerini a los 99’… Empató 1-1
Vs Estudiantes RC (Clausura)… Passerini a los 94’… Ganó 2-1
Para cerrar lo que piensa Zielinski sobre la situación: “Rescato el corazón del equipo que ante la adversidad, porque es difícil jugar con la obligación de ganar, los chicos lo dieron todo y a veces está bueno ganar, cuando no se juega bien”.
Lectura rápida
¿Cuál es la particularidad de los goles de Belgrano?
Belgrano ha marcado 40 goles en total, de los cuales 30 fueron en segundos tiempos, incluyendo 12 entre el minuto 83 y el descuento.
¿Quién es el entrenador que explica esta tendencia?
El entrenador de Belgrano es Ricardo Zielinski, quien señala que desarma el equipo para buscar más goles cuando es necesario.
¿Cuántos puntos ha sumado Belgrano en partidos decididos en el final?
En 11 partidos donde marcó sobre el final, Belgrano ganó 7 y empató 4, sumando 25 puntos de 33.
¿Cuántos goles ha marcado Belgrano en cada competencia?
Belgrano ha marcado 17 goles en el Apertura, 7 en playoffs, 5 en Copa Argentina y 11 en el Clausura.
¿Qué resalta Zielinski sobre el rendimiento del equipo?
Zielinski destaca el corazón del equipo ante la adversidad y la dificultad de jugar con la obligación de ganar, valorando el esfuerzo de los jugadores.