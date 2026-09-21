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Federal "A": Sportivo Belgrano y Argentino de Monte Maíz ya tienen rivales en la reválida

La Verde de San Francisco, sin ventaja deportiva, enfrentará a Sarmiento de La Banda y el elenco de Monte Maíz, con ventaja, a San Martín de Mendoza. El detalle.

21/09/2026 | 16:01Redacción Cadena 3

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Sportivo se verá con Sarmiento de La Banda

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La fase reválida del Torneo Federal “A” tendrá los otros dos equipos cordobeses esperando el momento de ser protagonistas: Sportivo Belgrano de San Francisco y Argentino de Monte Maíz.

Esta segunda etapa reválida, que busca un equipo para jugar la promoción con otro club de la Primera B Metropolitana, se compone de 10 clubes clasificados de la Primera Etapa y 10 que provienen de la Segunda, más los cuatro perdedores de la tercera fase del primer ascenso.

Como la Fase Campeonato, también se disputará por eliminación directa a doble partido (ida y vuelta), definiendo la localía en el primer encuentro para los equipos ubicados entre el puesto 13° y 24°. Los mismos se jugarán el 11 y 18 de octubre.

Sportivo compartió el último puesto de la zona A del nonagonal con su rival, Sarmiento de La Banda y Mitre de Posadas con 5 puntos, apenas tres por encima de Juventud Antoniana que solo hizo dos unidades en la zona B.

La Verde enfrentará a Sarmiento de La Banda, con el que compartió grupo; mientras que Argentino se verá con San Martín de Mendoza.

Sportivo debe ganar porque pese a empatar en puntos con los bandeños, quedaron últimos de manera literal.

En tanto que Argentino tiene ventaja deportiva sobre los mendocinos.

Enfrentamientos de la Reválida:

Sp. El LinqueñoDouglas Haig

Dep. RincónKimberley

Gimnasia (CdU) – 9 de Julio (R)

San Martín (M) – Argentino (MM)

Costa BravaVilla Mitre

Boca UnidosBartolomé Mitre

Juv. AntonianaHuracán (LH)

Sp. BelgranoSarmiento (LB)

Como esta fase inicia una semana después de finalizar los cuartos de final, es que los cuatro perdedores de esos play off ya son esperados por Defensores de Puerto Vilelas, Juventud Unida de San Luis, Sportivo Las Parejas y FADEP de Mendoza.

Criterios de ventaja e igualdad: Los doce (12) ganadores accederán a la Tercera Etapa. En caso de empate en la serie (tanto en puntos como en diferencia de gol), avanzarán a la siguiente ronda los equipos mejor posicionados en la tabla (posiciones 1° a 12°).

Lectura rápida

¿Qué se busca en la fase reválida del Torneo Federal “A”?
Se busca un equipo para jugar la promoción con otro club de la Primera B Metropolitana.

¿Quiénes son los equipos cordobeses involucrados?
Los equipos son Sportivo Belgrano de San Francisco y Argentino de Monte Maíz.

¿Cuándo se jugarán los partidos de la fase reválida?
Los partidos se jugarán el 11 y 18 de octubre.

¿Contra quiénes jugarán Sportivo y Argentino?
Sportivo enfrentará a Sarmiento de La Banda y Argentino se verá con San Martín de Mendoza.

¿Qué criterios se aplican en caso de empate?
En caso de empate, avanzarán a la siguiente ronda los equipos mejor posicionados en la tabla (posiciones 1° a 12°).

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