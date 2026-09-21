Contra quién va Argentina en semifinales y cuándo

En un torneo que no da respiro y se juega cada 48 horas, Argentina volverá a salir a la cancha en el estadio de Newell’s Old Boys este miércoles 23 de septiembre por los Juegos Suramericanos.

El partido está previsto comenzar a las 10 de la mañana y el rival será Perú, que finalizó líder en la Zona A, superando a Chile por desempate olímpico.

Perú fue puntero de ese Grupo A que se clasificó con seis puntos desplazando a Chile -con igual cantidad de unidades y mejor diferencia de gol, pero relegado por el desempate olímpico- al segundo lugar y eliminando a Colombia y a Panamá tras vencerlos por 3 a 2 y 4 a 1 respectivamente.

La otra semifinal la disputarán Paraguay y Chile, ese mismo día, a las 15.00.

Los ganadores se medirán el viernes 25 por la medalla de oro. Para los perdedores, habrá partido por el el bronce.