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Juegos Suramericanos Notas

Contra quién va Argentina en semifinales y cuándo

El equipo de Diego Placente enfrentará a Perú este miércoles en la continuidad del evento deportivo que se desarrolla en Santa Fe buscando una medalla.

21/09/2026 | 18:34Redacción Cadena 3

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El equipo nacional enfrentará a Perú

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En un torneo que no da respiro y se juega cada 48 horas, Argentina volverá a salir a la cancha en el estadio de Newell’s Old Boys este miércoles 23 de septiembre por los Juegos Suramericanos.

El partido está previsto comenzar a las 10 de la mañana y el rival será Perú, que finalizó líder en la Zona A, superando a Chile por desempate olímpico.

Perú fue puntero de ese Grupo A que se clasificó con seis puntos desplazando a Chile -con igual cantidad de unidades y mejor diferencia de gol, pero relegado por el desempate olímpico- al segundo lugar y eliminando a Colombia y a Panamá tras vencerlos por 3 a 2 y 4 a 1 respectivamente.

La otra semifinal la disputarán Paraguay y Chile, ese mismo día, a las 15.00.

Los ganadores se medirán el viernes 25 por la medalla de oro. Para los perdedores, habrá partido por el el bronce.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Argentina? Argentina jugará contra Perú en las semifinales del torneo.

¿Quiénes son los rivales de Argentina y Paraguay? Argentina se enfrentará a Perú y Paraguay jugará contra Chile.

¿Cuándo se jugarán los partidos? Los partidos se jugarán el miércoles 23 de septiembre.

¿Dónde se llevará a cabo el partido de Argentina? El partido se llevará a cabo en el estadio de Newell’s Old Boys.

¿Qué sucederá con los ganadores y perdedores? Los ganadores jugarán por la medalla de oro y los perdedores tendrán un partido por el bronce.

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