Reino Unido brindará apoyo militar a Arabia Saudí para contrarrestar ataques hutíes

A BORDO DEL AVIÓN DEL PRIMER MINISTRO (AP) — El primer ministro británico Andy Burnham anunció el lunes que el Reino Unido ha acordado brindar apoyo militar limitado a Arabia Saudí para hacer frente a los ataques de los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, en Yemen.

Durante su vuelo hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Burnham comunicó a los periodistas que la Real Fuerza Aérea se encargará de proporcionar reabastecimiento de combustible en vuelo a los aviones saudíes. Este acuerdo tendrá una duración de algunas semanas, aunque Burnham indicó que estará sujeto a revisiones periódicas.

El conflicto entre los hutíes y el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, ha resurgido con fuerza, con los rebeldes lanzando ataques de misiles y drones contra el reino. Entre los ataques más recientes, uno fue dirigido a Riad el pasado sábado, aunque fue interceptado. Además, los hutíes han declarado un bloqueo sobre el transporte marítimo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb y el mar Rojo, atacando embarcaciones asociadas a Arabia Saudí y sus instalaciones petroleras, afectando así a uno de los mayores exportadores de petróleo a nivel global.

A comienzos de este mes, los hutíes lograron avances significativos en Yemen, tomando el control de la importante ciudad portuaria de Mokha y de islas clave en el mar Rojo, lo que les permite vigilar el tráfico marítimo en Bab el-Mandeb, por donde transita aproximadamente el 12% del comercio mundial.

Burnham destacó que esta acción busca "asegurar los intereses del Reino Unido y de la región en general", añadiendo que Arabia Saudí ha sido objeto de ataques y enfrenta una posible escalada en la situación, por lo que es necesario mantener abiertas las rutas para el transporte de petróleo.

El Reino Unido ha condenado las agresiones de los hutíes y ha afirmado que trabajará junto a sus socios para promover la estabilidad regional, proteger a la población civil y facilitar el acceso humanitario.

Hasta ahora, las autoridades británicas habían evitado comentar sobre "cuestiones operativas", pero han subrayado que Reino Unido y Arabia Saudí mantienen una asociación de defensa sólida.

Por su parte, Estados Unidos, que llevó a cabo bombardeos contra los hutíes durante los mandatos de Biden y Trump, no ha mostrado interés en involucrarse militarmente en esta situación actual.

Las autoridades británicas informaron que el acuerdo comenzará en los próximos días, y se espera que un avión Voyager de la RAF realice el reabastecimiento a los aviones saudíes en misiones de carácter "defensivo".

La Associated Press reportó la semana pasada que Arabia Saudí ha solicitado a sus aliados, incluyendo a Francia, Gran Bretaña, Pakistán y Egipto, que desplieguen apoyo de defensa aérea en la región para protegerse de los misiles y drones lanzados por los hutíes y otros grupos respaldados por Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.