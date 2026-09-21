Ataques de disidencias de las FARC en Colombia dejan tres soldados muertos y seis heridos

FOTO: Al menos 3 soldados muertos y seis heridos dejan ataques de disidencias de las FARC en Colombia.

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Al menos tres soldados muertos y seis heridos dejaron hoy lunes ataques armados de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento del Meta, en el centro del país sudamericano, informó el Ejército Nacional.

Los tres militares murieron y cuatro quedaron heridos cuando un artefacto explosivo se activó durante la madrugada al paso de los soldados por la vereda La Unión, en una zona rural del municipio La Macarena, según detalló la Fuerza de Tarea Omega.

En la misma región, pero en la vereda Puerto Chorizo, ubicada en Vistahermosa, otros dos militares resultaron heridos durante un ataque con ráfagas de fusil y la activación de explosivos artesanales.

"Rechazamos categóricamente estos ataques terroristas que atentan contra la vida y la integridad de nuestros soldados," señaló el Ejército.

El ente castrense agregó que la denuncia buscará determinar posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.