El CONICET lanzó TecPrize 2026 para fomentar la innovación en educación y tecnología

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) llevó a cabo un webinar informativo sobre TecPrize 2026, una iniciativa de innovación abierta promovida por el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey, México. Este evento tuvo como propósito principal presentar las oportunidades que ofrece la convocatoria para identificar, conectar y escalar soluciones innovadoras que transformen la educación mediante la ciencia, la tecnología y la colaboración interdisciplinaria.

El webinar recibió el apoyo de la Embajada de México en Argentina, y contó con la participación de Mónica Alejandra González González, representante de Asuntos de Cooperación Internacional de la Embajada. La apertura institucional estuvo a cargo de Agustina Salvati, coordinadora de la Oficina de Cooperación Internacional del CONICET, quien destacó la importancia de la colaboración internacional en el ámbito educativo.

Durante la presentación, Rodrigo Correa San Martín, responsable del programa de startups/TecPrize del IFE, expuso las características de la edición 2026. El encuentro estuvo dirigido a investigadores, tecnólogos, startups, centros de I+D y otros actores del ecosistema científico-tecnológico argentino interesados en la transferencia de conocimiento, validación de prototipos y vinculación con desafíos educativos concretos.

Los participantes también pudieron escuchar testimonios de iniciativas argentinas vinculadas con ediciones anteriores de TecPrize. Andrés Watson, cofundador de Guayerd, y Costi Gómez, cofundadora de CUALY, compartieron sus experiencias como ganadores de la edición 2024, lo que brindó un valioso contexto sobre las oportunidades que ofrece la convocatoria.

El evento no solo buscó fomentar la presentación de propuestas innovadoras con impacto educativo basadas en ciencia y tecnología, sino también conectar a los integrantes del ecosistema argentino con el IFE y sus redes globales. Además, promovió una cultura de innovación abierta orientada a resolver problemáticas educativas, fortaleciendo la cooperación científica y tecnológica entre Argentina y México en áreas estratégicas como la innovación educativa, inteligencia artificial, ciencia de datos y transformación digital de los sistemas educativos.