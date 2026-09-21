El estrés crónico podría estar transformando silenciosamente tu corazón

El estrés crónico, relacionado con la vida cotidiana, podría dejar una marca física duradera en el corazón, dañando la salud cardiovascular y acortando la esperanza de vida. Esta conclusión se desprendió de un estudio realizado con casi medio millón de adultos en el Reino Unido, liderado por investigadores del Laboratorio de Ciencias Médicas del Consejo de Investigación Médica (MRC) y del Imperial College London. Se considera que es el estudio más grande de su tipo.

Los hallazgos sugieren que la inflamación crónica, asociada a circunstancias de estilo de vida y socioeconómicas, podría contribuir a cambios dañinos en la estructura del corazón, lo que a su vez se relaciona con un mayor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Es importante destacar que estos cambios pueden comenzar años antes de que una persona note algún síntoma cardiovascular, permitiendo que el daño se acumule silenciosamente con el tiempo.

Inflamación Oculta Puede Cambiar el Corazón

El profesor Declan O'Regan, presidente de la Fundación Británica del Corazón en Imperial College London y jefe del Grupo de Imágenes Cardíacas Computacionales del MRC, afirmó: "Nuestro estudio, que es el más grande de su tipo, sugiere que millones de personas podrían estar viviendo con inflamación oculta, que está cambiando lentamente su corazón y causando daños a largo plazo, aumentando el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. La inflamación crónica es complicada, pero sabemos que está vinculada a nuestra salud y es impulsada por una variedad de factores de estilo de vida y económicos, lo que significa que las personas pueden estar en mayor riesgo solo por su entorno, su estatus económico, la salud de su familia y su estilo de vida".

"Sin embargo, aunque abordar las desigualdades en salud sigue siendo un problema, hay cosas que podemos hacer respecto a la inflamación, como reducir factores de riesgo como el tabaquismo y la obesidad".

La inflamación crónica ocurre cuando el sistema inmunológico permanece ligeramente activado durante períodos prolongados en lugar de apagarse después de que una amenaza inmediata ha pasado. Esta actividad inmune persistente y de bajo nivel se ha asociado con varias enfermedades, incluidos el cáncer y la diabetes, y los investigadores sospechan cada vez más que también podría desempeñar un papel importante en las enfermedades cardíacas.

Para el nuevo estudio, el equipo examinó datos del Biobanco del Reino Unido de casi 480,000 adultos en el Reino Unido. Evaluaron la inflamación utilizando un marcador sanguíneo llamado acetilos de glicoproteína (GlycA) y combinaron esas mediciones con imágenes cardíacas e información genética.

Un 43% Mayor Riesgo de Infarto y Accidente Cerebrovascular

Las personas con los niveles más altos de inflamación (el 20% superior) tenían un 43% más de riesgo de infarto y accidente cerebrovascular que los participantes con los niveles más bajos (el 20% inferior). Los investigadores también encontraron indicios de que la inflamación estaba asociada con la remodelación física del corazón. Las personas con mayor inflamación tendían a tener paredes cardíacas más gruesas, cámaras cardíacas más pequeñas y un llenado cardíaco deficiente, todos cambios que pueden desarrollarse silenciosamente durante años antes de progresar a insuficiencia cardíaca.

La inflamación también se asoció fuertemente con desventajas socioeconómicas y angustia psicológica. Otros factores de riesgo cardiovascular más familiares, incluidos el tabaquismo y el exceso de grasa corporal, también se vincularon a una mayor inflamación.

Las personas cuya inflamación se mantuvo elevada con el tiempo tenían un 43% más de riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, incluso cuando no tenían enfermedades cardíacas preexistentes.

Los hallazgos sugieren que la inflamación podría proporcionar una ruta biológica a través de la cual las presiones de la vida cotidiana, incluidos la pobreza y los problemas de salud mental, pueden afectar al cuerpo y aumentar el riesgo cardiovascular.

Factores Sociales, Salud Mental y Genética

El profesor Declan O'Regan agregó: "Lo sorprendente fue cuánto se relacionan los factores sociales y la salud mental con la inflamación y el daño al corazón, así como con factores de riesgo más conocidos como el tabaquismo y la inactividad. También hubo un fuerte factor genético, con algunas personas siendo naturalmente más resistentes o susceptibles al daño inflamatorio que proviene de diferentes estilos de vida".

Los investigadores enfatizan, sin embargo, que la susceptibilidad genética o las circunstancias difíciles de la vida no hacen que la enfermedad cardíaca sea inevitable. Aún hay oportunidades para reducir la inflamación persistente y disminuir el riesgo cardiovascular.

El análisis también destacó proteínas inflamatorias de las familias interleucina-1 y TNF como posibles contribuyentes al daño cardíaco observado. Varias de estas proteínas ya están siendo objeto de medicamentos que se están probando en ensayos clínicos. Esto plantea la posibilidad de que las terapias antiinflamatorias podrían eventualmente ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares antes de que comiencen los síntomas.

Las Pruebas de Sangre Podrían Ayudar a Identificar a las Personas en Riesgo

Los investigadores también sugieren que las pruebas de sangre para la inflamación podrían combinarse con puntajes de riesgo genético para identificar a las personas que podrían beneficiarse más de una intervención temprana. El profesor Bryan Williams, director científico y médico de la Fundación Británica del Corazón, declaró: "La inflamación es parte del proceso de curación del cuerpo, pero también tiene un lado oscuro. Este estudio a gran escala encontró que las personas con niveles más altos de inflamación experimentaron cambios silenciosos en la estructura de sus corazones y tenían un mayor riesgo de eventos cardíacos importantes, incluidos infartos y accidentes cerebrovasculares".

"La investigación proporciona valiosos conocimientos sobre cómo nuestros genes y factores de estilo de vida, como el tabaquismo, la mala salud mental y el estatus socioeconómico, pueden converger para desencadenar inflamación. También identifica varias proteínas inflamatorias que parecen desempeñar un papel clave en los cambios cardíacos vinculados a la inflamación crónica, y se espera que los medicamentos antiinflamatorios puedan convertirse en una herramienta importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Estos hallazgos refuerzan la importancia de abordar las causas de la inflamación y la mala salud cardiovascular, al tiempo que apoyan a las personas para que realicen cambios en su estilo de vida que puedan ayudar a proteger sus corazones".

El estudio fue financiado por el Consejo de Investigación Médica y la Fundación Británica del Corazón.

El trabajo también fue apoyado por el Centro de Investigación Biomédica NIHR Imperial, una asociación de investigación traslacional entre el Imperial College Healthcare NHS Trust y el Imperial College London.