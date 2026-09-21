El inmortal legado de Carlos Alonso, un emotivo homenaje al gran pintor argentino

FOTO: Carlos Alonso, una de las figuras más destacadas de la pintura argentina.

En el marco del programa "Amamos Argentina", Cadena 3 rindió un sentido tributo al pintor, dibujante, grabador e ilustrador Carlos Alonso, fallecido este lunes a los 97 años en Unquillo (Córdoba).

El periodista Jorge Mercado destacó la conmoción que causó la partida de una de las figuras más emblemáticas de la cultura nacional, cuya trayectoria trascendió ampliamente las fronteras del país.

Asimismo, se resaltó que el Museo Evita Palacio Ferreyra alberga parte fundamental de su patrimonio, en especial la sobrecogedora serie "Manos Anónimas", una obra atravesada por el dolor, la violencia y la memoria histórica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El homenaje sumó la palabra del reconocido artista plástico Álvaro Izurieta, quien recordó con profunda admiración a Alonso como una "personalidad imponente" de la que aprendió enormemente, inscribiéndolo en la gran tradición de maestros que eligieron las sierras cordobesas junto a Fader, Buffo y Spilimbergo.

A su vez, desde Mendoza, la corresponsal Laura Carbonari y Patricia Barranco, integrante del Museo Carlos Alonso ubicado en la Mansión Stoppel, recordaron sus orígenes en Tunuyán y la emblemática colección Carlos Alonso Ilustrador, donada por el ingeniero Jacobo Fitterman con nueve series dedicadas a grandes referentes de la literatura universal.

Durante la emisión conducida por Chema Forte, se rescató además el diálogo entre Romina Cervi, curadora de la muestra en el Palacio Ferreyra, y Andrés Buhar, mecenas y principal coleccionista de la obra del maestro. Ambos remarcaron la dimensión humana de Alonso como padre en la búsqueda incesante de su hija desaparecida, Paloma, así como su capacidad única para plasmar la tragedia y la maldad con poesía visual, encontrando un equilibrio perfecto, que evitó caer en lo panfletario y convirtió su arte en un testimonio hipnótico para el público.

Por su parte, el médico y escritor Carlos Presman compartió sus vivencias personales tras haber publicado junto al artista el libro "Cuaderno de anatomía", definiendo a Alonso como un hombre de una generosidad extraordinaria y de un porte físico e intelectual formidable.

Presman enfatizó que el creador poseía el talento de ver el arte en la ciencia e interpretar la condición humana con una maestría singular, consolidándolo sin dudas como "el artista más relevante de Iberoamérica en los siglos XX y XXI".

El cierre del espacio radial fue una invitación colectiva a mantener viva la memoria del maestro visitando y apreciando sus creaciones en las distintas salas y museos del país.

Con sus magistrales ilustraciones para obras cumbre como "El Matadero", "Martín Fierro", "El Quijote" y "La Divina Comedia", Carlos Alonso transformó su pincel en una trinchera inexpugnable contra el olvido, garantizando que su mirada crítica y emotiva siga interpelando a las futuras generaciones.