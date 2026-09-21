La exposición Viva Frida atrae a miles en su debut en el Malba de Buenos Aires

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) - La exposición Viva Frida, que invita a explorar la vida y obra de Frida Kahlo, recibió a miles de visitantes en su primer fin de semana en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). La muestra permanecerá abierta con entrada libre y gratuita hasta el 15 de marzo de 2027.

Inaugurada el sábado 19 de septiembre, la muestra es resultado de la colaboración entre SAC – Semana de la Alta Costura Argentina y el Museo Frida Kahlo de México, bajo la dirección de Elina Costantini. Reúne más de 300 objetos y piezas originales que reflejan la vida de la célebre artista mexicana.

La curaduría, a cargo de Circe Henestrosa, incluye vestimentas, accesorios, aparatos ortopédicos, fotografías, cartas y documentos, así como litografías y pinturas de las colecciones de Eduardo y Elina Costantini.

Además, se exhiben piezas de la Colección Gannit Ankori y de una colección privada de fotografías, permitiendo un acercamiento a Kahlo desde diversas facetas de su vida y su producción artística. Los objetos personales juegan un papel crucial, ofreciendo una mirada sobre cómo la artista construyó una identidad visual que trasciende su pintura. Elementos como su vestimenta y los accesorios relacionados con sus dificultades físicas son parte de un universo donde la experiencia personal y la creación artística dialogan constantemente.

Las actividades de inauguración continuaron el domingo 20 con un desfile especial en la explanada del Malba, donde diseñadoras reinterpretaron la estética y los símbolos de Kahlo en el contexto de la moda contemporánea. La fachada del museo se convirtió en una pasarela al aire libre, complementada por un mapping proyectado sobre el edificio, en el marco de las celebraciones por los 25 años del Malba, fundado en 2001.

El evento culminó con una presentación en vivo de Silvestre y La Naranja, que cerró el programa especial del primer fin de semana de la exposición. Con una figura que ha trascendido las fronteras de México y el ámbito de las artes plásticas, Viva Frida busca reconstruir diferentes aspectos de Kahlo a través de objetos originales y documentos que muestran no solo a la artista, sino también cómo convirtió su cuerpo, vestuario e imagen en elementos fundamentales de su lenguaje creativo.

La exposición se puede visitar en el MALBA, situado en avenida Figueroa Alcorta 3415, en la ciudad de Buenos Aires, hasta el 15 de marzo de 2027.