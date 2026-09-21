Escribidores 2026: Festival en Cáceres unirá a escritores y cineastas de América y Europa

FOTO: Escribidores 2026 reunirá en Cáceres a escritores y cineastas de América y Europa.

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – La quinta edición en España de Escribidores 2026, Festival Literario de América y Europa, se desarrollará del 23 al 26 de septiembre en Cáceres, ofreciendo cuatro días de cine, conversaciones y encuentros entre escritores, creadores y el público.

Este evento, promovido por la Cátedra Vargas Llosa, contará con la participación de una treintena de invitados tanto nacionales como internacionales, y las actividades serán de acceso gratuito en el Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura.

Bajo el lema "Pantallas y Literatura", el festival se centrará en la conexión entre la literatura y lo audiovisual, abordando temas como la salud mental, la adolescencia, la memoria, el agotamiento, la meritocracia y la creación de series.

Entre los destacados participantes se encuentran David Trueba, Ray Loriga, Ian Gibson, Ana Belén, Juan del Val, Manuel Jabois, César Rendueles, Sergio del Molino, Inma Rubiales, Fernando Alcalá, Ramoncín, Lucía Méndez, Paula Ortiz, Antonio Soler, Nativel Preciado, Benito Zambrano y Jesús Carrasco.

La inauguración será el miércoles 23 en el Teatro Capitol, donde se llevará a cabo una conversación entre Trueba y Loriga titulada "De la página a la pantalla. Adaptar no es traicionar", moderada por Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa.

El jueves 24, Ian Gibson y Ana Belén participarán en un homenaje a Federico García Lorca en la Filmoteca de Extremadura, que incluirá la proyección de La casa de Bernarda Alba, bajo la dirección de Mario Camus. También se realizarán encuentros sobre salud mental en la ficción juvenil y diálogos con posturas diversas.

El viernes 25, Juan del Val y Nativel Preciado abordarán el tema del agotamiento, mientras que la Filmoteca presentará una actividad dedicada a Ernest Hemingway con la proyección de Al otro lado del río y entre los árboles, dirigida por Paula Ortiz.

El cierre del festival, el sábado 26, incluirá la proyección del documental Mario Vargas Llosa, dedicatoria para el tercer milenio, un diálogo entre Manuel Jabois y César Rendueles sobre meritocracia y esfuerzo, y la proyección de La voz dormida, de Benito Zambrano.

Uno de los momentos destacados del cierre será la entrega del Premio Escribidores a la Trayectoria a Carme Riera. El festival finalizará con una discusión sobre la escritura de series en España con Paco Cabezas, Paloma Rando y Sergio del Molino.

Escribidores comenzó su andadura en España en 2022 y desde entonces ha crecido en diversas ciudades españolas, además de haber realizado ediciones internacionales en México y Quito.