Jugadores argentinos rinden homenaje a Messi en su despedida durante la fecha FIFA

FOTO: Los jugadores que llegaron al país se expresaron por la despedida de Lionel Messi.

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Un grupo de futbolistas convocados por el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, comenzó a llegar al país para participar en la extensa fecha FIFA que se desarrollará desde este lunes hasta el 6 de octubre. Durante su arribo, los jugadores compartieron sus sentimientos sobre la despedida de Lionel Messi.

Los partidos programados incluyen un enfrentamiento contra Bolivia el miércoles 30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y otros dos encuentros contra Burkina Faso y Benín el 3 y 4 de octubre en el Estadio Monumental de River.

Entre los futbolistas que llegaron a Argentina se encuentran Agustín Giay y José "Flaco" López del club Palmeiras de Brasil; Facundo Medina del Bayer Leverkusen de Alemania; Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon; el capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez; y Alexis Mac Allister desde el Liverpool de Inglaterra. Todos expresaron su afecto y agradecimiento por el legado de Messi en la Selección.

Tagliafico reflexionó sobre la partida del astro, indicando: "Es duro cuando pasan estas cosas, esta es la realidad, tarde o temprano iba a pasar, hay que asimilarlo y trabajar duro para lo que viene". También compartió sus expectativas sobre su futuro en la selección: "En la última etapa, tratando de disfrutarla lo máximo posible, nunca se sabe cuándo termina".

El defensor subrayó la calidad de los rivales a enfrentar en esta fecha FIFA, mencionando que el equipo ha demostrado su capacidad al llegar a la final del mundo jugando contra este tipo de oponentes. Por su parte, Lautaro expresó que "imaginaban" el retiro de Messi y lo consideró una noticia triste, destacando el legado que dejó: "Gracias y seguramente que el partido del 6 va a ser un partido muy especial para todos, muy emocionante".

En tanto, Mac Allister destacó el valor de Messi, afirmando: "agradecimiento, no va a haber otro igual". Recordó cómo fue su experiencia junto a él: "Como compañero fue lo más grande; su humildad es algo que vamos a extrañar mucho". También compartió cómo recibió la noticia de su retiro: "Yo me enteré con el comunicado en sus redes, fue una sorpresa".

El jugador del Liverpool también comentó sobre el futuro de la selección sin Messi, indicando que será un proceso diferente con nuevos talentos que se sumarán al equipo: "Va a ser un proceso diferente con chicos que se sumarán, y hay que hacerse fuertes como equipo". Además, mencionó la importancia de Scaloni en este nuevo ciclo: "Para nosotros Lionel es una persona muy importante; ojalá el proceso sea con él".

Giay expresó: "Algo triste, pero un momento que lo vamos a disfrutar". Mientras que "Flaco" López consideró que será un momento único y histórico: "Sabemos que va a ser un momento único para nuestro país, algo histórico, triste y feliz a la vez". Medina también se mostró conmovido, destacando lo que Messi les dio: "La verdad que estoy un poco triste. Nos dio muchas alegrías, hay que despedirlo de la mejor manera".