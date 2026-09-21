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Imputaron a un rosarino por recibir una encomienda con más de 20 kilos de marihuana

El joven, de 20 años, fue detenido después de retirar un envío con 27 paquetes de droga en la zona oeste de Rosario. La Justicia federal de Misiones lo imputó y dispuso que permanezca en prisión preventiva por tres meses.

21/09/2026 | 16:51Redacción Cadena 3 Rosario

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La Justicia federal de Misiones dispuso que permanezca en prisión preventiva por tres meses.

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Un joven rosarino de 20 años fue imputado en una causa federal luego de recibir una encomienda que contenía más de 20 kilos de marihuana en un centro logístico de la zona oeste de Rosario. Tras la audiencia realizada en Misiones, la Justicia ordenó que continúe detenido de manera preventiva durante tres meses.

El acusado fue identificado como Jair Josué Britos, domiciliado en barrio Godoy. De acuerdo con la investigación, el pasado 14 de septiembre se presentó en un establecimiento situado en inmediaciones de Gálvez y Rouillón para retirar y firmar la recepción del paquete.

Dentro de la encomienda había 27 paquetes con material vegetal, cuyo peso total superaba los 20 kilos. El cargamento ya era seguido por Gendarmería Nacional y la Justicia federal de Misiones.

La pesquisa se había iniciado después de que un perro detector de narcóticos marcara la presencia de estupefacientes entre la mercadería transportada por un camión que había sido controlado en la localidad misionera de Apóstoles. A partir de ese procedimiento se dispuso continuar con la vigilancia del envío hasta llegar a su destinatario.

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La audiencia y el planteo de la defensa

La audiencia se realizó el 17 de septiembre en Eldorado y estuvo encabezada por la fiscal federal Liliam Edith Delgado ante el juez de Garantías Miguel Ángel Guerrero.

La defensa particular de Britos, a cargo del abogado Maximiliano Rupani, solicitó que la causa fuera remitida a Rosario por considerar que allí se había concretado la recepción de la encomienda.

El juez rechazó ese planteo y mantuvo la competencia de la Justicia federal de Misiones, al considerar que la investigación y el seguimiento del cargamento habían comenzado en esa provincia.

Además, declaró legal la detención, estableció un plazo de 60 días hábiles para completar la investigación preparatoria y dictó la prisión preventiva del joven hasta el próximo 16 de diciembre.

Lectura rápida

¿Quién fue imputado en la causa federal?
El imputado es Jair Josué Britos, un joven rosarino de 20 años.

¿Qué contenía la encomienda?
La encomienda contenía más de 20 kilos de marihuana distribuidos en 27 paquetes.

¿Cuándo se realizó la audiencia?
La audiencia se llevó a cabo el 17 de septiembre en Eldorado.

¿Dónde fue controlado el camión que transportaba la mercadería?
El camión fue controlado en la localidad misionera de Apóstoles.

¿Por qué se mantuvo la competencia de la Justicia federal de Misiones?
El juez consideró que la investigación y el seguimiento del cargamento habían comenzado en Misiones.

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