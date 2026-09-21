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Atenas de Río Cuarto, el mejor cordobés en el Torneo Federal "A"

El elenco riocuartense fue el único de los tres cordobeses que avanzó a la Fase Campeonato para luchar por el ascenso a la Primera Nacional. El rival en cuartos de final será San Martín de Formosa.

21/09/2026 | 15:50Redacción Cadena 3

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El albo de Río Cuarto, el mejor cordobés

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Atenas de Río Cuarto es el mejor equipo de la provincia de Córdoba en el Torneo Federal “A”, ya que primero aseguró su presencia en la próxima edición de la Copa Argentina y este domingo pese a perder con Huracán Las Heras de Mendoza 1-0, avanzó a los cuartos de final para buscar el ascenso directo a la Primera Nacional 2027.

El conjunto riocuartense terminó cuarto en la zona B del Nonagonal y en esta instancia se disputarán partidos de eliminación directa, ida y vuelta, teniendo como rival al puntero de la zona A del Nonagonal, San Martín de Formosa.

El primer “chico” se jugará en Río Cuarto y el sistema de definición permite clasificar a la siguiente etapa al equipo mejor ubicado en las posiciones, por lo que Atenas está obligado a ganar.

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/Fin Código Embebido/

Los siguientes cruces serán OlimpoGimnasia de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa RamalloAlvarado y Sol de América de FormosaCipolletti.

Los cuatro clubes perdedores jugarán posteriormente la segunda etapa reválida.

Con Atenas de Río Cuarto como protagonista, se confirmaron los diez clubes del Torneo Federal “A” que jugarán la edición 2027 de la Copa Argentina.

San Martín y Sol de América de Formosa, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Douglas Haig de Pergamino entraron por la Zona A del Nonagonal.

En tanto que Alvarado y Kimberley de Mar del Plata, Cipolletti de Río Negro, Olimpo de Bahía Blanca, y Atenas de Río Cuarto, lo hicieron por la Zona B.

Lectura rápida

¿Cuál es el mejor equipo de Córdoba en el Torneo Federal “A”? Atenas de Río Cuarto es el mejor equipo de la provincia de Córdoba en el Torneo Federal “A”.

¿Qué sucedió el domingo pasado? Atenas de Río Cuarto perdió 1-0 con Huracán Las Heras de Mendoza, pero avanzó a los cuartos de final.

¿Quién es el próximo rival de Atenas? El próximo rival de Atenas es San Martín de Formosa.

¿Dónde se jugará el primer partido? El primer partido se jugará en Río Cuarto.

¿Cuántos clubes jugarán la Copa Argentina 2027? Se confirmaron diez clubes del Torneo Federal “A” que jugarán la edición 2027 de la Copa Argentina.

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