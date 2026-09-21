Atenas de Río Cuarto, el mejor cordobés en el Torneo Federal "A"

Atenas de Río Cuarto es el mejor equipo de la provincia de Córdoba en el Torneo Federal “A”, ya que primero aseguró su presencia en la próxima edición de la Copa Argentina y este domingo pese a perder con Huracán Las Heras de Mendoza 1-0, avanzó a los cuartos de final para buscar el ascenso directo a la Primera Nacional 2027.

El conjunto riocuartense terminó cuarto en la zona B del Nonagonal y en esta instancia se disputarán partidos de eliminación directa, ida y vuelta, teniendo como rival al puntero de la zona A del Nonagonal, San Martín de Formosa.

El primer “chico” se jugará en Río Cuarto y el sistema de definición permite clasificar a la siguiente etapa al equipo mejor ubicado en las posiciones, por lo que Atenas está obligado a ganar.

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La mejor campaña en 110 años#Atenas hizo un gran nonagonal y, con 13 puntos, se metió entre los 8 mejores de la tercera categoría del fútbol argentino.



El domingo, ante San Martín de Formosa. En casa. Otra final



Vamos por todo! pic.twitter.com/JrpATNPXny — Atenas de Rio Cuarto (@AtenasRioCuarto) September 20, 2026

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Los siguientes cruces serán Olimpo – Gimnasia de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo – Alvarado y Sol de América de Formosa – Cipolletti.

Los cuatro clubes perdedores jugarán posteriormente la segunda etapa reválida.

Con Atenas de Río Cuarto como protagonista, se confirmaron los diez clubes del Torneo Federal “A” que jugarán la edición 2027 de la Copa Argentina.

San Martín y Sol de América de Formosa, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Douglas Haig de Pergamino entraron por la Zona A del Nonagonal.

En tanto que Alvarado y Kimberley de Mar del Plata, Cipolletti de Río Negro, Olimpo de Bahía Blanca, y Atenas de Río Cuarto, lo hicieron por la Zona B.