Polonia avanza en el objetivo de albergar 15.000 soldados de Estados Unidos en su territorio

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Polonia tiene la intención de recibir aproximadamente 15.000 soldados estadounidenses en su territorio, según lo declarado por el viceministro de Defensa del país, días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara "importantes avances" hacia la creación de una base militar estadounidense permanente en la nación europea.

"Estamos hablando de un objetivo final de 15.000 soldados", indicó el viceministro de Defensa, Stanislaw Wziatek, en una entrevista con la emisora de radio polaca RMF FM.

El contingente proyectado incluiría entre 4.000 y 5.000 soldados que estarían destinados en una base militar permanente, mientras que otros 10.000 a 11.000 soldados serían desplegados de manera rotativa, agregó Wziatek.

Según Wziatek, la incorporación de la fuerza estadounidense se realizará en varias etapas hasta el año 2039. En la actualidad, Polonia alberga entre 6.500 y 7.000 soldados estadounidenses de forma rotatoria, añadió el funcionario.

A principios de septiembre, una delegación estadounidense liderada por el subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Thomas DiNanno, visitó Polonia para discutir posibles ubicaciones para la base militar permanente de Estados Unidos.

Además, Estados Unidos está llevando a cabo una revisión de seis meses sobre su presencia militar en Europa, la cual se espera que finalice a finales de este año.