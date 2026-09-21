Hora por hora: así será la visita del papa León XIV a Córdoba

La Santa Sede oficializó el itinerario del viaje apostólico del papa León XIV, confirmando que Córdoba será una de las escalas centrales de su gira por la región.

El Santo Padre desembarcará en suelo cordobés el próximo martes 10 de noviembre de 2026, en una intensa jornada de casi ocho horas que concentrará una misa masiva al aire libre y una actividad litúrgica e institucional en el casco histórico de la capital provincial.

La actividad en la provincia comenzará a las 09:00 con el aterrizaje del avión papal en el Aeropuerto Internacional "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella", proveniente de Buenos Aires.

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Apenas una hora después, a las 10:00, León XIV presidirá la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, evento que se proyecta como la convocatoria de fe más concurrida de su paso por el interior del país.

Por la tarde, el itinerario se trasladará al centro cordobés. A las 15:15, el Pontífice encabezará en la Catedral un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales de la región. Tras dar su discurso y saludar a la feligresía, León XIV se dirigirá nuevamente al aeropuerto para abordar el vuelo de las 16:55 con destino a la capital federal, concluyendo su paso por la provincia.