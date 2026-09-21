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El derecho frente a la ultraderecha: herramientas jurídicas contra la nueva barbarie

La obra de 2026 plantea la necesidad de instrumentos jurídicos para proteger la democracia de la ultraderecha.

21/09/2026 | 08:01Redacción Cadena 3

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El derecho frente a la ultraderecha: herramientas jurídicas contra la nueva barbarie

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En un contexto global donde la ultraderecha gana terreno, surge un libro que desafía las nociones convencionales sobre la democracia y su defensa. "El derecho frente a la ultraderecha" se presenta como una obra provocadora que sostiene que los partidos de ultraderecha son incompatibles con el sistema democrático. El autor, con un enfoque incisivo, argumenta que es imperativo que la democracia constitucional cuente con herramientas jurídicas efectivas para protegerse de aquellos que buscan socavarla utilizando sus propios principios y derechos.

La obra no se limita a un mero diagnóstico de la situación actual, sino que se adentra en el análisis de la posible ilegalización de estas formaciones políticas. A través de un examen detallado, el autor explora cómo el discurso de odio, la desinformación y la represión de la disidencia son tácticas comunes en el arsenal de la ultraderecha. Este enfoque permite entender no solo el fenómeno en sí, sino también los mecanismos que emplean para alcanzar sus objetivos políticos.

Además, el libro ofrece propuestas normativas que buscan contrarrestar las amenazas que la ultraderecha plantea para los derechos humanos y el sistema democrático. Se analizan las causas políticas, sociales y económicas que han propiciado el auge de estas ideologías, sugiriendo respuestas que abordan el descontento de sectores de la población que se sienten marginados por el sistema actual.

La obra invita a reflexionar sobre la necesidad de no solo proteger las instituciones democráticas, sino también de atender las condiciones que alimentan el crecimiento de opciones políticas que desafían sus fundamentos. En un momento en que el debate sobre la democracia y sus límites es más relevante que nunca, este libro se convierte en una lectura esencial para comprender los desafíos contemporáneos.

**Ficha del libro**
**Género:** Ensayo
**Editorial:** ATELIER
**Año de edición:** 2026
**ISBN:** 9791388250965
**Idioma:** Español

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