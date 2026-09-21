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Raíces portátiles: un manual para encontrar el arraigo en tiempos de desarraigo

Un ebook que ofrece herramientas para construir un sentido de pertenencia en momentos de cambio.

21/09/2026 | 08:01Redacción Cadena 3

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Raíces portátiles: un manual para encontrar el arraigo en tiempos de desarraigo

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Raíces Portátiles es un ebook que se presenta como una guía práctica para aquellos que enfrentan el desarraigo, ya sea por motivos de soledad, cambios de vida, rupturas o simplemente por vivir lejos de lo conocido. En un mundo donde la movilidad es cada vez más común, este libro propone un método para construir un arraigo propio, que no dependa de la estabilidad física. Se trata de un recurso al que se puede volver cada vez que sea necesario.

Más que una simple técnica, Raíces Portátiles invita a adoptar una nueva perspectiva sobre la vida. A través de cuatro raíces —interior, terrenal, humana y la interconexión de todas ellas—, el autor ofrece un enfoque renovador para atravesar las experiencias que nos han llevado hasta aquí. Este libro no solo se lee, sino que se practica, con un total de 36 rituales activos diseñados para ser implementados en la vida cotidiana.

El género del libro es el ensayo, y ha sido publicado por AUTOR-EDITOR en el año 2026. La obra se encuentra disponible en español y su ISBN es B0HJT2ZB7M. En un contexto donde la búsqueda de pertenencia y conexión se vuelve cada vez más relevante, Raíces Portátiles se convierte en una herramienta valiosa para quienes buscan establecer un sentido de arraigo en sus vidas.

La relevancia de este libro radica en su capacidad para ofrecer un espacio de reflexión y acción. En tiempos de incertidumbre, donde las relaciones y los entornos cambian constantemente, contar con un método que nos permita adaptarnos y encontrar nuestro lugar se vuelve esencial. La propuesta de Raíces Portátiles es clara: no es necesario estar físicamente en un lugar para sentir que pertenecemos a él. Este enfoque puede ser liberador y transformador, brindando a los lectores la oportunidad de redescubrirse a sí mismos.

En conclusión, Raíces Portátiles no solo es un libro, sino un compañero en el camino hacia la construcción de un arraigo personal y significativo. Su enfoque práctico y reflexivo lo convierte en una lectura imprescindible para quienes buscan navegar los desafíos del desarraigo con una nueva perspectiva.

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