FOTO: El Gobierno argentino celebra la llegada del papa León XIV: "La Argentina lo espera"

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El canciller Pablo Quirno manifestó este lunes que el Gobierno recibió "con enorme alegría" la confirmación de la visita del papa León XIV, quien llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre. Durante su declaración, Quirno enfatizó: "Santo padre, la Argentina lo espera".

Quirno realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa que tuvo lugar esta mañana en la Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach; el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo; y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El canciller subrayó que la llegada de León XIV tiene una significación muy especial para el Gobierno y aseguró que esta visita es el resultado del diálogo con la Santa Sede, lo que implica una enorme responsabilidad institucional.

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