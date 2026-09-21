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El Gobierno argentino celebra la llegada del papa León XIV: "La Argentina lo espera"

El canciller Pablo Quirno expresó el entusiasmo del Gobierno en una conferencia de prensa, donde destacó la relevancia de la visita del papa León XIV a Buenos Aires el 8 de noviembre.

21/09/2026 | 10:38Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El canciller Pablo Quirno manifestó este lunes que el Gobierno recibió "con enorme alegría" la confirmación de la visita del papa León XIV, quien llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre. Durante su declaración, Quirno enfatizó: "Santo padre, la Argentina lo espera".

Quirno realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa que tuvo lugar esta mañana en la Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach; el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo; y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El canciller subrayó que la llegada de León XIV tiene una significación muy especial para el Gobierno y aseguró que esta visita es el resultado del diálogo con la Santa Sede, lo que implica una enorme responsabilidad institucional.

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Lectura rápida

¿Qué evento se celebra?
La visita del papa León XIV a Buenos Aires el 8 de noviembre.

¿Quién lo anunció?
El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno.

¿Cuándo se llevará a cabo?
La visita está programada para el 8 de noviembre.

¿Dónde se hizo el anuncio?
En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

¿Cuál es la importancia de la visita?
Se considera un resultado del diálogo con la Santa Sede y tiene gran relevancia institucional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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