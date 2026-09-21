FOTO: Pelota vasca en el Monumento a la Bandera.

Bajo la mirada de Belgrano, el pasaje Juramento se transformó en escenario de la pelota vasca durante los Juegos Suramericanos. Allí, el argentino Guillermo Sorio se prepara para debutar ante el peruano Christopher Medina, en un partido que comenzó con algunos minutos de demora.

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?? PELOTA VASCA BAJO LA MIRADA DE BELGRANO: UN ARGENTINO DEBUTA EN PLENO MONUMENTO



El pasaje Juramento se transformó en escenario de la pelota vasca durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Allí, el argentino Guillermo Sorio debuta ante el peruano Christopher Medina. pic.twitter.com/70xzug51Fz — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 21, 2026

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La cancha fue montada especialmente en pleno corazón de Rosario y ofrece una postal particular, con el Monumento Nacional a la Bandera, la pintura de Manuel Belgrano y la cúpula de la Municipalidad como parte del paisaje. Son dos canchas ubicadas en sentidos opuestos, una hacia Santa Fe y otra hacia Córdoba, mientras vecinos y curiosos observan la competencia desde los edificios cercanos.

El encuentro se disputa al mejor de tres sets. Los dos primeros son a 15 puntos y, en caso de quedar igualados, se juega un tercer set a 10. La disciplina exige precisión, velocidad y reacción para devolver una pelota rápida con una paleta de madera o material similar.

Informe de Fernando Carrafiello.