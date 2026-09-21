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Juegos Suramericanos Notas

Pelota vasca bajo la mirada de Belgrano: un argentino debuta en pleno Monumento

Guillermo Sorio enfrenta al peruano Christopher Medina en una cancha montada sobre el pasaje Juramento, como parte de los Juegos Suramericanos.

21/09/2026 | 10:12Redacción Cadena 3 Rosario

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Pelota vasca en el Monumento a la Bandera.

FOTO: Pelota vasca en el Monumento a la Bandera.

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    Audio. Pelota vasca bajo la mirada de Belgrano: un argentino debuta en pleno Monumento

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Bajo la mirada de Belgrano, el pasaje Juramento se transformó en escenario de la pelota vasca durante los Juegos Suramericanos. Allí, el argentino Guillermo Sorio se prepara para debutar ante el peruano Christopher Medina, en un partido que comenzó con algunos minutos de demora.

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La cancha fue montada especialmente en pleno corazón de Rosario y ofrece una postal particular, con el Monumento Nacional a la Bandera, la pintura de Manuel Belgrano y la cúpula de la Municipalidad como parte del paisaje. Son dos canchas ubicadas en sentidos opuestos, una hacia Santa Fe y otra hacia Córdoba, mientras vecinos y curiosos observan la competencia desde los edificios cercanos.

El encuentro se disputa al mejor de tres sets. Los dos primeros son a 15 puntos y, en caso de quedar igualados, se juega un tercer set a 10. La disciplina exige precisión, velocidad y reacción para devolver una pelota rápida con una paleta de madera o material similar.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué? El pasaje Juramento es escenario de la pelota vasca durante los Juegos Suramericanos.

¿Quién? El argentino Guillermo Sorio debuta ante el peruano Christopher Medina.

¿Cuándo? El partido comenzó con algunos minutos de demora.

¿Dónde? En el pasaje Juramento, en el corazón de Rosario.

¿Cómo? Se juega al mejor de tres sets, con reglas específicas de puntuación.

¿Por qué? La disciplina requiere precisión, velocidad y reacción en el juego.

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