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En el Día del Estudiante, jugadores de Racing se anotaron para terminar el secundario

Valentín Carboni, Alejandro Tello, Santiago Aguirre, Carolina Sailer y Rocío Vázquez se unieron en una elección común a futuro: completar sus estudios. 

21/09/2026 | 11:36Redacción Cadena 3

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Carboni, uno de los jugadores de Racing que decidió terminar el secundario.

FOTO: Carboni, uno de los jugadores de Racing que decidió terminar el secundario.

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Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- Valentín Carboni, Alejandro Tello, Santiago Aguirre, Carolina Sailer y Rocío Vázquez, jugadores de Racing que integran el plantel masculino y femenino de fútbol del club de Avellaneda, tomaron la decisión en el Día del Estudiante de terminar el secundario.

La gran noticia fue informada por el club a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: "En el Día del Estudiante, un anuncio: Valentín Carboni, Alejandro Tello, Santino Aguirre, Carolina Sailer y Rocío Vázquez se anotaron para terminar el secundario. Racing es también la posibilidad de seguir creciendo afuera de la cancha".

En diálogo para las redes sociales de Racing, Sailer explicó que "siempre quise estudiar, pero por cuestiones de la vida nunca pude". Tanto ella como Aguirre destacaron que "es algo importante para el futuro".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tello, por su parte, hizo énfasis en el hecho de que "es algo muy lindo que el club te empuje a terminar el colegio".

Otro de los jugadores que habló fue Carboni, quien se recupera luego de una rotura de ligamentos: "No pude terminar cuando estaba en Italia y Racing me abrió las puertas para poder hacerlo".

Por último, Vázquez contó que "en mi familia se alegraron porque es algo lindo. Nunca es tarde para terminar el secundario; tenía ganas hace mucho tiempo".

Lectura rápida

¿Qué decidieron los jugadores de Racing?
Terminar el secundario.

¿Quiénes son los jugadores que tomaron esta decisión?
Valentín Carboni, Alejandro Tello, Santiago Aguirre, Carolina Sailer y Rocío Vázquez.

¿Cuándo anunciaron esta decisión?
En el Día del Estudiante, el 21 de septiembre.

¿Qué opinan los jugadores sobre la decisión?
Consideran que es importante para su futuro y están agradecidos al club.

¿Qué motivó a los jugadores a retomar sus estudios?
El apoyo del club y el deseo personal de finalizar su educación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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