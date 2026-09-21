Almundo lanza Sucursale 2026 con grandes descuentos, financiación y una valija de regalo

Almundo, la compañía omnicanal perteneciente a CVC Corp Argentina, presenta una nueva edición de Sucursale, una semana de promociones y beneficios exclusivos que se desarrollará del 21 al 27 de septiembre en las más de 180 tiendas físicas que la marca tiene en todo el país.

La edición 2026 pone el foco especialmente en la planificación del verano 2027 y suma un beneficio pensado para acompañar al viajero desde el momento de la compra: quienes reserven un paquete para viajar entre enero y marzo de 2027 en cualquiera de las tiendas de Almundo recibirán una valija carry-on de regalo.

Con más de 180 tiendas distribuidas en todo el país, Almundo apuesta durante Sucursale a fortalecer la experiencia presencial como complemento de sus canales digitales. Las sucursales ofrecen asesoramiento de especialistas para quienes buscan diseñar viajes que requieren mayor nivel de planificación, como itinerarios internacionales, viajes familiares, circuitos y cruceros.

Promociones para todos los gustos

En hoteles y paquetes, las promociones incluyen descuentos de hasta 45% en hoteles seleccionados de Argentina, con propuestas en destinos como Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza, El Calafate y Ushuaia. Además, habrá descuentos USD 200 en charters a Brasil y el Caribe y hasta 15% y promociones 7x6 en noches para viajar a Búzios.

En cruceros y circuitos, habrá descuentos de hasta 60% en el segundo pasajero con Royal Caribbean, 50% de descuento en Oceanía y 40% con MSC Cruceros. Para circuitos por Europa, se podrán encontrar beneficios de hasta USD 500 de regalo.

En aéreos, Sucursale ofrecerá descuentos de hasta USD 100 en vuelos de aerolíneas nacionales e internacionales como JetSMART, LATAM, Iberia, Sky Airlines, ITA Airways, Delta y Avianca

Para quienes buscan sumar actividades al viaje, habrá beneficios de hasta USD 90 de regalo en tickets para Disney y USD 80 en pases para Universal en Orlando. En actividades nacionales, los descuentos y regalos alcanzarán hasta $100.000, mientras que el alquiler de autos con ALAMO contará con beneficios de hasta 10% de descuento o USD 100 de ahorro, según la propuesta.

La oferta se completa con beneficios de hasta 20% de descuento en asistencia al viajero.

Muchas opciones de financiación

Las promociones de Sucursale 2026 estarán acompañadas por distintas alternativas de financiación. Entre ellas, habrá hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Patagonia, en hoteles, alquiler de autos y actividades para disfrutar de Bariloche; y hasta 6 cuotas sin interés con American Express para vuelos, paquetes, hoteles, autos y excursiones por Argentina.

También estarán disponibles alternativas de 3 cuotas sin interés para distintos productos turísticos y un beneficio adicional con MODO, que contempla un 10% de descuento, con un tope de reintegro de $100.000, en viajes seleccionados a Brasil y México.