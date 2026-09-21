Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 5473 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 0556, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0556

2° 7394

3° 0868

4° 0101

5° 7496

6° 7679

7° 3134

8° 1858

9° 7468

10° 3027

11° 0787

12° 7186

13° 7518

14° 2385

15° 1405

16° 4192

17° 7441

18° 1496

19° 9676

20° 0623