Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.
El sorteo número 5473 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el lunes 21 de septiembre a las 12:00, destacando el número 0556 en la cabeza, correspondiente a "A primera (La Caida)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5473 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 0556, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caida).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0556
2° 7394
3° 0868
4° 0101
5° 7496
6° 7679
7° 3134
8° 1858
9° 7468
10° 3027
11° 0787
12° 7186
13° 7518
14° 2385
15° 1405
16° 4192
17° 7441
18° 1496
19° 9676
20° 0623
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5473 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 21 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0556.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Caida)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 20 números, siendo el primero 0556 y el último 0623.