En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.

El sorteo número 5473 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el lunes 21 de septiembre a las 12:00, destacando el número 0556 en la cabeza, correspondiente a "A primera (La Caida)".

21/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sorteo número 5473 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 0556, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0556
2° 7394
3° 0868
4° 0101
5° 7496
6° 7679
7° 3134
8° 1858
9° 7468
10° 3027
11° 0787
12° 7186
13° 7518
14° 2385
15° 1405
16° 4192
17° 7441
18° 1496
19° 9676
20° 0623

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5473 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 21 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0556.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Caida)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 20 números, siendo el primero 0556 y el último 0623.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf