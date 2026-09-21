Denuncian adoctrinamiento escolar en nombre de Insfrán: "Es terrible el genocidio hecho en Formosa"

Una nueva denuncia sobre presunto adoctrinamiento en escuelas de Formosa volvió a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y el sistema educativo provincial. El caso surgió a partir de un video registrado durante una actividad escolar, en el que una delegada zonal dialoga con alumnos y les atribuye al gobierno de Gildo Insfrán la entrega de guardapolvos, útiles y zapatillas, además de la provisión de alimentos en las escuelas. La situación fue cuestionada por la diputada provincial y presidenta de la Unión Cívica Radical de Formosa, Agustina Vilaggi, quien sostuvo que el episodio refleja un problema estructural.

“Uno escucha y se da cuenta de lo terrible y el genocidio que se ha hecho en Formosa”, afirmó Vilaggi durante una entrevista con Cadena 3, al referirse a lo que considera una utilización política de la educación. La legisladora sostuvo que la problemática no se limita a una escena puntual y señaló: “Yo siempre digo, Insfrán cree que él es el Estado. El Estado soy yo y gracias a mí los formoseños prácticamente viven”.

Según explicó, el episodio adquiere una dimensión todavía mayor porque los destinatarios del mensaje son niños pequeños. “En educación repercute mucho más porque estamos hablando de niños muy pequeños”, señaló Vilaggi. Y agregó que desde los cuatro, cinco o seis años hasta el sexto grado los alumnos quedan expuestos a un discurso en el que la figura del gobernador aparece asociada a las prestaciones que reciben del Estado.

La diputada remarcó que los guardapolvos, útiles, zapatillas y alimentos no son recursos personales del gobernador, sino bienes financiados con recursos públicos. “En realidad sabemos, Hernán, que esto sale de los recursos no solo de los formoseños sino también de todos los argentinos”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que una política pública pueda ser presentada ante los chicos como un beneficio personal otorgado por el mandatario provincial.

Vilaggi también vinculó el episodio con una identificación entre Estado, gobierno y figura personal del gobernador que, según denunció, atraviesa diferentes ámbitos de la vida provincial. “En Formosa todo está politizado, porque como reitero, el Estado es Insfrán y prácticamente gracias a Insfrán los formoseños podemos vivir”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó unas olimpíadas de empleados públicos en las que, según relató, participaron Insfrán, se escuchó la marcha peronista y hubo banderas con su nombre.

Para la legisladora, el problema resulta particularmente grave en el ámbito educativo porque, a su entender, se produce en un contexto de bajos resultados. “Formosa tiene una catástrofe educativa. Formosa tiene los peores índices en materia de educación y calidad educativa del país”, afirmó. Desde su perspectiva, “a Insfrán le importa mucho más el adoctrinamiento y la politiquería barata en las escuelas en vez de brindar educación de calidad”.

Vilaggi también cuestionó el sistema de designación de docentes y afirmó que se dejó de respetar el escalafón previsto en el estatuto. “Hace mucho tiempo se dejó de respetar el escalafón docente y de nombrar a los docentes por concurso y puntaje como ordena el estatuto”, denunció. Según su interpretación, se utilizan mecanismos administrativos para designar personas vinculadas al oficialismo y sostuvo que el episodio de la delegada zonal “no es que se le ocurrió” a ella, sino que responde a una bajada de línea del Ministerio de Educación.

Otro de los datos aportados por la diputada fue el nivel de dependencia de los ingresos estatales. “En Formosa el 85% de la población depende de un salario de la provincia”, afirmó. Vilaggi relacionó esa situación con el temor de los empleados públicos a expresarse y explicó que muchos trabajadores se desempeñan como interinos o suplentes, sin estabilidad, lo que —según su denuncia— aumenta la dependencia respecto del poder político.

La legisladora aseguró además que el caso de la escuela no sería aislado. “Esta es la tercera denuncia de adoctrinamiento que hacemos en lo que va del año que nosotros tenemos conocimiento”, afirmó. Recordó que meses atrás había denunciado que en una escuela de la provincia se enseñaba a alumnos de cuarto grado que “las grandes transformaciones se iniciaron en el año 1995, cuando Gildo Insfrán asumió la gobernación”. También sostuvo que los docentes son enviados al Instituto Pedagógico y que allí se los instruye sobre el denominado “modelo formoseño”.

Consultada sobre qué representa ese modelo, Vilaggi fue categórica: “Ese es el modelo de dependencia, el modelo de sumisión, el modelo del miedo”. Según planteó, la escasa actividad privada y la fuerte presencia estatal son consecuencia de una decisión política que terminó condicionando el desarrollo productivo. “La dependencia estatal en Formosa fue una decisión del gobierno de Insfrán para poder manejar con absoluta discrecionalidad el Estado”, sostuvo, y agregó que esa estructura también habría contribuido a la permanencia del oficialismo en el poder.

La diputada también relacionó la dependencia de las familias con la entrega de elementos escolares. “Los padres no pueden comprarle los útiles a los chicos, no pueden comprarle un guardapolvo a los chicos porque los sueldos son miserables”, afirmó. A la vez, denunció un presunto direccionamiento de compras estatales: “No es solamente los guardapolvos, son los uniformes de los policías, son los guardapolvos que usan los médicos o los enfermeros. Todo eso está direccionado a una única empresa que es la que provee de esos insumos”. Se trata de una acusación que, de acuerdo con sus dichos, forma parte de un entramado que debería ser investigado.

Finalmente, Vilaggi sostuvo que continuará realizando presentaciones pese a las dificultades que atribuye al sistema institucional de la provincia. “Nosotros hacemos las denuncias administrativas, hacemos las denuncias penales, obviamente sabemos que en Formosa la Justicia es muy difícil”, afirmó. Y concluyó con un pedido dirigido al Gobierno nacional: “Nosotros también pedimos la intervención de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación porque nos parece que tienen que poner el foco en Formosa. Formosa también es parte de la República Argentina. Ellos tienen que garantizar a los formoseños un derecho a la educación libre y de calidad”.

Entrevista de Hernán Funes.