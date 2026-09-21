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Tragedia familiar en Rosario: un joven asesinado y su prima arrestada por el crimen

Una mujer de 53 años relató ante la Policía que su hija, de 24, había atacado con un arma blanca a su sobrino durante una discusión.

21/09/2026 | 09:43Redacción Cadena 3

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Tragedia familiar en Rosario: un joven asesinado y su prima arrestada por el crimen

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – Un joven fue asesinado de una puñalada durante una pelea familiar en la ciudad santafesina de Rosario y por el hecho detuvieron a su prima, mientras que fue la tía de la víctima quien denunció que su hija era la autora del crimen.

El hecho sucedió este domingo por la madrugada en una casa ubicada en la calle Pedro Pavia al 5100, zona sur de Rosario, cuando un llamado al 911 alertó sobre una pelea familiar que terminó de manera trágica.

La Policía al acudir al inmueble se entrevistó con una mujer de 53 años, quien acusó a su hija, de 24, de haber sido quien atacó con un arma blanca a su sobrino durante una discusión.

El joven presentaba una herida en el tórax y fue trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña, donde finalmente murió. La víctima fue identificada como Kevin Isaías Bustos de 21 años, destacó el medio La Capital.

Acerca de la principal sospechosa, fue detenida por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y se le incautó un arma blanca, la cual será peritada para determinar si es la utilizada para el asesinato.

También, se supo que otra mujer de 40 años fue aprehendida por entorpecer el accionar policial.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Rosario?
Un joven fue asesinado de una puñalada durante una pelea familiar.

¿Quién es la víctima?
La víctima fue identificada como Kevin Isaías Bustos, de 21 años.

¿Qué pasó con la prima?
La prima del joven fue detenida como principal sospechosa del crimen.

¿Dónde ocurrió el hecho?
El hecho tuvo lugar en la calle Pedro Pavia al 5100, en la zona sur de Rosario.

¿Qué acciones tomó la policía?
La policía detuvo a la sospechosa y a otra mujer por entorpecer la investigación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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