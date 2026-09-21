La miniserie argentina que cautivó a Stephen King: "Mis muertos tristes" llega a Netflix

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El famoso autor de terror Stephen King hizo una recomendación especial en sus redes sociales sobre la miniserie argentina "Mis muertos tristes", que se basa en relatos de la escritora Mariana Enríquez. Esta producción estará disponible en Netflix a partir del 24 de septiembre.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el aclamado escritor elogió la idea original de la serie, dirigida por Pablo Larraín, y la calificó de "genial", un comentario que generó gran interés entre sus seguidores.

"¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?" escribió en su cuenta de X, despertando la curiosidad de muchos.

El lanzamiento de este proyecto audiovisual ha captado la atención del mercado internacional, especialmente tras su presentación oficial en el prestigioso Festival de San Sebastián en España, donde fue mostrado como un largometraje.

¿De qué trata "Mis muertos tristes"?

La miniserie está compuesta por cuatro capítulos y se inspira en relatos de la reconocida autora argentina Mariana Enríquez, conocida por su enfoque en el terror psicológico. Las protagonistas de la serie, Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez, llamaron la atención durante su presentación en el festival, donde lucieron chaquetas con la frase "Las Malvinas son argentinas", un gesto que también fue realizado días antes por Lali Espósito.

La historia sigue a Ema (interpretada por Morán), una doctora de 60 años que tiene la capacidad de ver y escuchar a los muertos. A pesar de sus esfuerzos por mantener su "don" alejado del sufrimiento ajeno, se ve forzada a involucrarse cuando su sobrina Julie (interpretada por Álvarez), una joven con una conexión mucho más intensa y perturbadora con el más allá, llega a su hogar.

Lo que inicia como un reencuentro familiar se convierte en una serie de eventos inquietantes que desestabilizan la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos, afectando a toda una comunidad con las voces del más allá.