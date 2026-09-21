Controles en Buenos Aires: tres detenidos y más de 300 actas durante partidos de fútbol

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Este fin de semana, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad realizó operativos de control durante los partidos de fútbol entre River-Huracán, San Lorenzo-Boca y Vélez-Tigre. El resultado de estas acciones fue la detención de tres personas, 18 procesados y la elaboración de 365 actas contravencionales.

Los controles fueron ejecutados por la División Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad. En el marco del encuentro entre River Plate y Huracán, celebrado en el estadio Monumental, se contabilizaron 303 actas, con 16 procesados, de los cuales 13 fueron por falsificación de documentos públicos y tres por tenencia de estupefacientes en cantidad destinada al consumo personal.

Durante el mismo operativo, se detuvieron a dos personas por atentado y resistencia a la autoridad, bajo la intervención de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la doctora De Minicis.

En el encuentro entre San Lorenzo y Boca Juniors, que tuvo lugar en el estadio Pedro Bidegain, se labraron 52 actas contravencionales, y un hincha fue detenido por el mismo delito, sumándose dos procesados. Este operativo fue supervisado por la Unidad Fiscal Sur, Área Flagrancia, liderada por la doctora Marcela Solano.

Se inspeccionaron diez micros en este partido, y uno de ellos fue remitido debido a irregularidades encontradas. En el partido Vélez-Tigre, que se desarrolló en el estadio José Amalfitani, se labraron diez actas, cinco de ellas por intentar ingresar sin entradas, tres por derecho de admisión, una por no cumplir con los recaudos de seguridad y otra por colgar una bandera inapropiada en la tribuna.