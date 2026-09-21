Renunció el secretario nacional de Discapacidad en medio de la disputa por el Presupuesto 2027

Alejandro Vilches renunció este lunes a su cargo de secretario nacional de Discapacidad. La salida del funcionario se produjo de manera sorpresiva y, en una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, argumentó “razones estrictamente personales”. Por el momento, no fue definido su reemplazante.

La renuncia ocurre en medio de la discusión interna que generaron los cambios previstos para el área de Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

El capítulo referido al sector provocó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición y también diferencias dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, cuestionó que no hubiera sido informada previamente sobre los cambios incluidos en el proyecto.

En paralelo, el Gobierno negocia modificaciones al texto presentado originalmente, mientras distintos bloques del Congreso analizan alternativas para el tratamiento de las políticas de discapacidad.

Una política que abarca distintas áreas

La política de discapacidad excede el ámbito sanitario e involucra cuestiones como la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad.

Por ese carácter transversal, las medidas vinculadas con el sector requieren la intervención y articulación de diferentes organismos del Estado. Las discusiones presupuestarias, legislativas, educativas, de transporte y de protección social alcanzan así a distintas áreas de la administración pública.