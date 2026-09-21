Mauro Icardi enfrenta inhabilitación por licencia de conducir vencida tras polémico video

FOTO: Mauro Icardi tenía la licencia vencida y la Provincia lo inhabilitó preventivamente.

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ha decidido la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi tras verificar que su licencia de conducir se encontraba vencida. La acción se tomó luego de que se hiciera público un video en redes sociales, donde Eugenia "la China" Suárez se muestra en una situación peligrosa mientras ambos viajaban en un automóvil.

En las imágenes difundidas, se puede ver a Suárez sin el cinturón de seguridad y con gran parte de su cuerpo fuera del auto a través de una de las ventanillas, mientras Icardi se encuentra al volante. Desde el Ministerio de Transporte señalaron que dicha conducta representa un riesgo no solo para los ocupantes del vehículo, sino también para terceros, y criticaron que el conductor decidiera continuar la marcha en esas condiciones.