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Mauro Icardi enfrenta inhabilitación por licencia de conducir vencida tras polémico video

La medida fue adoptada luego de la difusión de un video en el que la China Suárez aparece sin cinturón y con parte del cuerpo fuera del vehículo mientras el futbolista conducía.

21/09/2026 | 15:36Redacción Cadena 3

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Mauro Icardi tenía la licencia vencida y la Provincia lo inhabilitó preventivamente.

FOTO: Mauro Icardi tenía la licencia vencida y la Provincia lo inhabilitó preventivamente.

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ha decidido la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi tras verificar que su licencia de conducir se encontraba vencida. La acción se tomó luego de que se hiciera público un video en redes sociales, donde Eugenia "la China" Suárez se muestra en una situación peligrosa mientras ambos viajaban en un automóvil.

En las imágenes difundidas, se puede ver a Suárez sin el cinturón de seguridad y con gran parte de su cuerpo fuera del auto a través de una de las ventanillas, mientras Icardi se encuentra al volante. Desde el Ministerio de Transporte señalaron que dicha conducta representa un riesgo no solo para los ocupantes del vehículo, sino también para terceros, y criticaron que el conductor decidiera continuar la marcha en esas condiciones.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Mauro Icardi?
El futbolista fue inhabilitado preventivamente por tener la licencia de conducir vencida.

¿Por qué se tomó esta decisión?
La medida se adoptó tras la difusión de un video en redes sociales que muestra una situación de riesgo.

¿Quién aparece en el video?
Eugenia "la China" Suárez aparece en el video sin cinturón y con parte del cuerpo fuera del vehículo.

¿Qué dijo el Ministerio de Transporte?
Se cuestionó la conducta de Icardi por poner en riesgo a los ocupantes y a terceros.

¿Qué fecha se realizó la inhabilitación?
La inhabilitación fue dispuesta el 21 de septiembre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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