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La Primera Nacional tiene 30 fechas y 44 técnicos despedidos

Claudio Biaggio no pudo enderezar a Mitre, club que se convirtió en el equipo con màs entrenadores en la temporada: tres.

21/09/2026 | 15:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El Pampa Biaggio se fue de Mitre

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La Primera Nacional se quedó sin otro entrenador a cinco fechas del final de la etapa regular de la temporada ya que Claudio Biaggio fue despedido de Mitre de Santiago del Estero.

Con la salida del “Pampa” ya son 44 los que debieron dejar el cargo, mayoritariamente por malos resultados, en 30 fechas. El número supera holgadamente los 33 técnicos que se fueron antes del final de la etapa clasificatoria de 2025.

Mitre, además, se transforma en el equipo que de más entrenadores en el año puesto que Biaggio fue el tercero al llegar para reemplazar a Cristian Mazzón y éste había hecho lo propio con Carlos Mayor, quien comenzó el año.

En 2025 Colón de Santa Fe fue el equipo con más técnicos ya que pasaron de manera sucesiva Ariel Pereyra, Andrés Yllana, Martín Minella y Ezequiel Medrán.

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/Fin Código Embebido/

Biaggio se fue con 12 partidos dirigidos, tres victorias, tres derrotas y seis empates.

Además, de los 36 equipos que componen la categoría, 28 ya no tienen a su cuerpo técnico original, es decir el 77%.

Chaco For Ever, Agropecuario, Racing, Quilmes, San Telmo, Guemes, All Boys, Nueva Chicago, Patronato, Central Norte, Acassuso y San Miguel modificaron dos veces su cuerpo técnico.

Y los que se mantienen estoicos desde la fecha 1 son: Atlanta, Bolívar, Colegiales, Morón, Midland, Gimnasia de Jujuy, Temperley y Tristán Suárez.

Informe de Gabriel Rodríguez

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Primera Nacional? La Primera Nacional se quedó sin otro entrenador, Claudio Biaggio fue despedido de Mitre.

¿Cuántos entrenadores han sido despedidos? Hasta ahora, 44 entrenadores han dejado su cargo por malos resultados.

¿Quiénes son los entrenadores que han pasado por Mitre? Claudio Biaggio, Cristian Mazzón y Carlos Mayor han sido entrenadores de Mitre este año.

¿Qué porcentaje de equipos han cambiado su cuerpo técnico? El 77% de los equipos, es decir 28 de 36, ya no tienen a su cuerpo técnico original.

¿Qué equipos se han mantenido sin cambios en su cuerpo técnico? Atlanta, Bolívar, Colegiales, Morón, Midland, Gimnasia de Jujuy, Temperley y Tristán Suárez son los que se han mantenido.

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