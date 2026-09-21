La Primera Nacional tiene 30 fechas y 44 técnicos despedidos

La Primera Nacional se quedó sin otro entrenador a cinco fechas del final de la etapa regular de la temporada ya que Claudio Biaggio fue despedido de Mitre de Santiago del Estero.

Con la salida del “Pampa” ya son 44 los que debieron dejar el cargo, mayoritariamente por malos resultados, en 30 fechas. El número supera holgadamente los 33 técnicos que se fueron antes del final de la etapa clasificatoria de 2025.

Mitre, además, se transforma en el equipo que de más entrenadores en el año puesto que Biaggio fue el tercero al llegar para reemplazar a Cristian Mazzón y éste había hecho lo propio con Carlos Mayor, quien comenzó el año.

En 2025 Colón de Santa Fe fue el equipo con más técnicos ya que pasaron de manera sucesiva Ariel Pereyra, Andrés Yllana, Martín Minella y Ezequiel Medrán.

/Inicio Código Embebido/

De común acuerdo, y haciendo uso de una cláusula de salida, Claudio Biaggio, dejó de ser el director técnico de nuestro club.



Agradecemos el trabajo, la dedicación y el compromiso brindado para con nuestra institución, deseándole el mayor de los éxitos. pic.twitter.com/xzJnvBj99a — Club Atlético Mitre (@CLUBAMITRE) September 20, 2026

/Fin Código Embebido/

Biaggio se fue con 12 partidos dirigidos, tres victorias, tres derrotas y seis empates.

Además, de los 36 equipos que componen la categoría, 28 ya no tienen a su cuerpo técnico original, es decir el 77%.

Chaco For Ever, Agropecuario, Racing, Quilmes, San Telmo, Guemes, All Boys, Nueva Chicago, Patronato, Central Norte, Acassuso y San Miguel modificaron dos veces su cuerpo técnico.

Y los que se mantienen estoicos desde la fecha 1 son: Atlanta, Bolívar, Colegiales, Morón, Midland, Gimnasia de Jujuy, Temperley y Tristán Suárez.

Informe de Gabriel Rodríguez