Temporal en Brasil deja cuatro desaparecidos y severos daños en el sur del país

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Al menos cuatro personas han sido reportadas como desaparecidas y más de 700.000 usuarios se quedaron sin suministro eléctrico tras un intenso temporal que azotó este lunes el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. Las ráfagas de viento superaron los 115 kilómetros por hora, mientras que las lluvias alcanzaron casi 150 milímetros en algunas áreas, según información de la Defensa Civil.

Una mujer de 43 años y sus dos hijos, que se encontraban en un automóvil en la ciudad de Caxias do Sul, son parte de los desaparecidos, al igual que un hombre que estaba desatascando una tubería en su vivienda para prevenir inundaciones, según precisó el Departamento de Bomberos.

Las autoridades informaron sobre el colapso de un edificio desocupado en la ciudad de Pelotas, así como la grave lesión de una persona que cayó de un techo. Además, cientos de viviendas sufrieron daños significativos.

En Nova Santa Rita, alrededor de 400 casas se quedaron sin techado y tres fueron completamente destruidas. También se registró el colapso de estructuras metálicas en un centro logístico y al menos tres camiones volcaron debido a la fuerza del viento.

Más de 20 ciudades reportaron ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora, destacando máximas de 115,8 kilómetros por hora en Sao Jeronimo y 113,7 kilómetros por hora en Rio Grande.

En el puerto de aguas profundas de Rio Grande, cinco barcos cargueros tuvieron que cambiar de rumbo debido a las adversas condiciones climáticas.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) emitió una alerta roja para Rio Grande do Sul, previendo hasta 100 milímetros de lluvia y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Este evento se produce en un momento en que Brasil está bajo especial vigilancia debido al desarrollo del fenómeno de El Niño, que podría intensificarse considerablemente.