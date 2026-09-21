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Corte de cable provoca retrasos en más de 600 vuelos en seis aeropuertos de EE.UU.

El incidente afectó a los aeropuertos de Nueva York (John F. Kennedy y La Guardia), Filadelfia, Nueva Jersey (Newark Liberty y Teterboro) y Boston.

21/09/2026 | 18:55Redacción Cadena 3

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Más de 600 vuelos registraron retrasos.

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – Este lunes, más de 600 vuelos experimentaron retrasos y desvíos debido al corte "accidental" de un cable de fibra óptica, que se produjo, según informaron las autoridades, por contratistas que trabajaban cerca de una vía férrea. Los aeropuertos más afectados incluyen Nueva York (John F. Kennedy y La Guardia), Filadelfia, Nueva Jersey (Newark Liberty y Teterboro) y Boston, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, comunicó que cuando se activó el sistema de respaldo, se detectó que la línea en Nueva Jersey había sido cortada. En redes sociales, el secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que un equipo de Amtrak fue responsable del corte accidental de una línea de fibra óptica de Verizon en Nueva Jersey, lo que causó el apagón. Amtrak, por su parte, afirmó que el incidente tuvo lugar en terrenos de NJ Transit.

NJ Transit emitió un comunicado donde señaló que a las 9:45 de la mañana, un equipo de construcción que trabajaba en el proyecto Delco Lead entre New Brunswick y North Brunswick cortó accidentalmente un cable de fibra óptica. Este cable era parte del respaldo para un sistema de circuito principal que había fallado. La información preliminar indica que el equipo se encontraba a unos tres metros de las marcas de servicios públicos.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, confirmó que el circuito principal del TRACON de Filadelfia había fallado y que la línea de respaldo también se había roto. Aunque el espacio aéreo se reabrió en JFK y LaGuardia, las operaciones en los aeropuertos de Filadelfia y Newark continúan suspendidas, sin una fecha estimada para su reanudación.

Este corte se produjo en un momento crítico, ya que 130 líderes mundiales y numerosos ministros llegaban a Nueva York para participar en la reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uno de los líderes afectados fue el primer ministro Mark Carney, cuya oficina informó que su vuelo hacia Nueva York se retrasó, lo que le impedirá asistir al evento programado.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aprovechó la ocasión para solicitar que se destinen más fondos a la mejora de los sistemas de aviación estadounidenses. En sus redes sociales, enfatizó que "este incidente subraya la necesidad de financiación adicional para modernizar las infraestructuras obsoletas y evitar interrupciones como esta en el futuro". La modernización de los sistemas de control del tráfico aéreo ha sido un tema recurrente en Estados Unidos durante años.

El año pasado, el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para modernizar el sistema y aumentar la contratación de controladores aéreos, en respuesta a décadas de quejas sobre la congestión en los aeropuertos y los retrasos en los vuelos. Algunos equipos de control de tráfico aéreo en uso datan de la década de 1960, según lo informado por la Casa Blanca.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un corte accidental de un cable de fibra óptica provocó retrasos en más de 600 vuelos en varios aeropuertos de EE.UU.

¿Quién fue responsable?
Contratistas de Amtrak accidentalmente cortaron el cable de fibra óptica en Nueva Jersey.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar el lunes 21 de septiembre.

¿Dónde se vieron más afectadas las operaciones?
Los aeropuertos de Nueva York, Filadelfia, Newark y Boston fueron los más afectados.

¿Por qué es importante?
El corte se produjo durante la llegada de líderes mundiales a la Asamblea General de la ONU, causando retrasos significativos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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