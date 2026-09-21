La primavera llega con alertas para 10 provincias: rigen avisos por fuertes vientos y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas que abarcan a diez provincias argentinas por la presencia de intensos vientos y fuertes tormentas.

Las condiciones climáticas adversas afectarán tanto a la franja central y patagónica del país como a la región del Noreste.

Según el reporte oficial del organismo, la alerta amarilla por vientos afecta a ocho jurisdicciones del centro y sur del país:

Buenos Aires

Entre Ríos

Santa Fe

La Pampa

Río Negro

San Luis

Mendoza

Santiago del Estero

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el mapa de alertas se completa en el Noreste con un aviso amarillo por tormentas vigente para las provincias de Corrientes y Misiones, donde se prevé un desarrollo de precipitaciones de variada intensidad con eventual actividad eléctrica.

Desde el organismo oficial recordaron que el nivel de alerta amarillo implica la presencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Se recomienda a los habitantes de las zonas involucradas evitar circular por la vía pública de no ser necesario, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.