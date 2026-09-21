La primavera llega con alertas para 10 provincias: rigen avisos por fuertes vientos y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla que abarca desde la Patagonia hasta el Litoral. Advierten por posibles daños e interrupción momentánea de actividades.
21/09/2026 | 08:09Redacción Cadena 3
FOTO: Baja visibilidad en Córdoba por fuertes vientos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas que abarcan a diez provincias argentinas por la presencia de intensos vientos y fuertes tormentas.
Las condiciones climáticas adversas afectarán tanto a la franja central y patagónica del país como a la región del Noreste.
Según el reporte oficial del organismo, la alerta amarilla por vientos afecta a ocho jurisdicciones del centro y sur del país:
Buenos Aires
Entre Ríos
Santa Fe
La Pampa
Río Negro
San Luis
Mendoza
Santiago del Estero
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Por su parte, el mapa de alertas se completa en el Noreste con un aviso amarillo por tormentas vigente para las provincias de Corrientes y Misiones, donde se prevé un desarrollo de precipitaciones de variada intensidad con eventual actividad eléctrica.
Desde el organismo oficial recordaron que el nivel de alerta amarillo implica la presencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Se recomienda a los habitantes de las zonas involucradas evitar circular por la vía pública de no ser necesario, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Lectura rápida
¿Qué emitió el SMN? El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por intensos vientos y fuertes tormentas.
¿Quiénes están afectados por las alertas? Ocho provincias del centro y sur del país están afectadas, incluyendo Buenos Aires y Santa Fe.
¿Cuándo se emitieron las alertas? Las alertas fueron emitidas recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se prevén tormentas? Se prevén tormentas en el Noreste, específicamente en Corrientes y Misiones.
¿Por qué se recomienda precaución? Se recomienda precaución debido a posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas.