En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Así fue el gol de tiro libre de Messi en el empate del Inter Miami ante San Diego

El 10 argentino convirtió para el empate parcial de su equipo en el primer tiempo. De Paul asistió a Suárez en el segundo tanto del partido.

20/09/2026 | 23:24Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Así fue el gol de tiro libre de Messi en el empate del Inter Miami ante San Diego.

FOTO: Así fue el gol de tiro libre de Messi en el empate del Inter Miami ante San Diego.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) - El Inter Miami empató 2 a 2 ante San Diego en la fecha 23 de la MLS. Lionel Messi logró igualar el marcador con un gol de tiro libre, mientras que Rodrigo De Paul brindó una asistencia a Luis Suárez para el segundo tanto del equipo.

El encuentro comenzó desfavorable para el Inter Miami, que recibió un gol de Anders Dreyer a los 12 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el equipo buscó revertir la situación y consiguió el empate a los 24 minutos, gracias a Messi. El rosarino ejecutó un tiro libre desde la derecha que terminó en el palo derecho del arquero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Es importante señalar que el Inter Miami llegaba al partido con confianza tras su victoria sobre el Cruz Azul en la Campeones Cup, un triunfo que le otorgó a Messi su título número 49. En esa final, el futbolista argentino no solo anotó un gol, sino que también asistió a un compañero.

En la segunda mitad, Rodrigo De Paul se destacó con una asistencia. Luego de recuperar un rebote en el área, habilitó a Luis Suárez, quien remató al segundo palo y puso el 2 a 1 a favor del Inter Miami a los 27 minutos del complemento.

Sin embargo, a los 37 minutos, Dreyer volvió a aparecer para marcar su segundo gol, logrando así el empate definitivo del partido disputado en Miami.

Con este resultado, el Inter Miami suma su cuarto empate consecutivo en la MLS, aunque se mantiene en zona de playoffs, ocupando la tercera posición en la conferencia este con 45 puntos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué resultado tuvo el partido?
El Inter Miami empató 2 a 2 contra San Diego.

¿Quiénes fueron los protagonistas del encuentro?
Lionel Messi anotó un gol y Rodrigo De Paul asistió a Luis Suárez.

¿Cuándo se disputó el partido?
El partido se jugó el 20 de septiembre.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El partido se disputó en Miami.

¿Cuál es la situación actual del Inter Miami en la MLS?
El equipo acumula cuatro empates consecutivos y está en zona de playoffs.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf