FOTO: Así fue el gol de tiro libre de Messi en el empate del Inter Miami ante San Diego.

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) - El Inter Miami empató 2 a 2 ante San Diego en la fecha 23 de la MLS. Lionel Messi logró igualar el marcador con un gol de tiro libre, mientras que Rodrigo De Paul brindó una asistencia a Luis Suárez para el segundo tanto del equipo.

El encuentro comenzó desfavorable para el Inter Miami, que recibió un gol de Anders Dreyer a los 12 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el equipo buscó revertir la situación y consiguió el empate a los 24 minutos, gracias a Messi. El rosarino ejecutó un tiro libre desde la derecha que terminó en el palo derecho del arquero.

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Free kick goal and it had to be HIM ??????? pic.twitter.com/4wUhKXNjzL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 20, 2026

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Es importante señalar que el Inter Miami llegaba al partido con confianza tras su victoria sobre el Cruz Azul en la Campeones Cup, un triunfo que le otorgó a Messi su título número 49. En esa final, el futbolista argentino no solo anotó un gol, sino que también asistió a un compañero.

En la segunda mitad, Rodrigo De Paul se destacó con una asistencia. Luego de recuperar un rebote en el área, habilitó a Luis Suárez, quien remató al segundo palo y puso el 2 a 1 a favor del Inter Miami a los 27 minutos del complemento.

Sin embargo, a los 37 minutos, Dreyer volvió a aparecer para marcar su segundo gol, logrando así el empate definitivo del partido disputado en Miami.

Con este resultado, el Inter Miami suma su cuarto empate consecutivo en la MLS, aunque se mantiene en zona de playoffs, ocupando la tercera posición en la conferencia este con 45 puntos.

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