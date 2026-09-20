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Passerini lo dio vuelta sobre el final y Belgrano le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto

El delantero "Pirata" marcó el gol agónico del triunfo a los 95 minutos, y el conjunto local se quedó con el duelo cordobés. 

20/09/2026 | 21:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Passerini lo dio vuelta y Belgrano le ganó a Estudiantes de Río Cuarto (Daniel Cáceres/Cadena 3).

FOTO: Passerini lo dio vuelta y Belgrano le ganó a Estudiantes de Río Cuarto (Daniel Cáceres/Cadena 3).

Belgrano lo dio vuelta sobre el final y le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto (Daniel Cáceres).

FOTO: Belgrano lo dio vuelta sobre el final y le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto (Daniel Cáceres).

Passerini lo dio vuelta y Belgrano le ganó a Estudiantes de Río Cuarto (Daniel Cáceres/Cadena 3).

FOTO: Passerini lo dio vuelta y Belgrano le ganó a Estudiantes de Río Cuarto (Daniel Cáceres/Cadena 3).

Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3).

FOTO: Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3).

Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto (Foto: Dani Cáceres/Cadena 3).

FOTO: Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto (Foto: Dani Cáceres/Cadena 3).

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  1.

    Audio. Passerini agradeció el apoyo del equipo y dedicó el triunfo de Belgrano a su familia

    La Cadena del Gol

    Episodios

Belgrano le ganó de forma agónica a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 1 y el duelo cordobés fue para el "Pirata".

El delantero Lucas Passerini marcó el segundo gol a los 95 minutos, luego de una habilitación impecable del "Chino" Zelarayán.

El conjunto "Celeste" había empezado perdiendo el encuentro con gol de Martín Garnerone, que puso en ventaja al equipo de Río Cuarto a los 28 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, la alegría del visitante fue efímera. A los 37 minutos, González Metilli habilitó a Lautaro Gutiérrez, quien definió para igualar el partido. 

Y en un desenlace dramático, a los 50 minutos del complemento, Lucas Passerini marcó el gol del triunfo para Belgrano con una volea espectacular. Con este resultado, el conjunto local suma 16 puntos en la Zona B del torneo, manteniéndose en la pelea por los playoffs, mientras que Estudiantes de Río Cuarto sigue hundido con solo 6 puntos.

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En diálogo con Cadena 3, Passerini resaltó la importancia del trabajo en equipo tras el triunfo del equipo cordobés y le agradeció al grupo la confianza que le dan constantemente.

En ese sentido, recordó su penal fallido contra Huracán y expresó su alegría por haber convertido el partido pasado y este domingo, y le dedicó la victoria al equipo y a su familia.

El autor del gol destacó la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea: "Teníamos que sumar de a 3 para seguir metidos entre los 8 primeros", dijo, y reiteró la relevancia de la confianza del grupo: "Es muy positivo en lo anímico".

Finalmente, Passerini concluyó con optimismo sobre el futuro: "Leo por ahí que nos quieren dar por muertos, pero nosotros vamos a seguir peleando".

El "Pirata" venía de igualar 1-1 ante Sarmiento en Junín y buscaba reencontrarse con una victoria ante su gente, y lo logró.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto llegaba muy golpeado y comprometido con el descenso, y se encuentra en una situación delicada.

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Reviví la cobertura completa del partido:

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Entrevista de Mateo Ferrer.

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Lectura rápida

¿Qué equipo recibe a Estudiantes de Río Cuarto?
Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El partido se disputa este domingo a las 19.15.

¿Dónde se juega el encuentro?
En el Gigante de Alberdi.

¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Andrés Merlos y Nahuel Viñas estará en el VAR.

¿Cuál es la situación de Estudiantes de Río Cuarto?
Llega comprometido con el descenso y necesita sumar para salir de una situación delicada.

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