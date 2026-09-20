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Reviví los goles de Belgrano en su agónico triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto

El "Pirata" le ganó 2 a 1 al "León del Imperio" con goles de Lautaro Gutiérrez y Lucas Passerini, a los 95 minutos del segundo tiempo. Mirá los goles.

20/09/2026 | 21:35Redacción Cadena 3

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Gutiérrez había empatado el partido de la mano de Gutiérrez (Foto: Dani Cáceres/Cadena 3).

FOTO: Gutiérrez había empatado el partido de la mano de Gutiérrez (Foto: Dani Cáceres/Cadena 3).

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Gol de Lautaro Gutiérrez, a los 82 minutos: 

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Gol de Lucas Passerini, a los 95 minutos:

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