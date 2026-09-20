Reviví los goles de Belgrano en su agónico triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto
El "Pirata" le ganó 2 a 1 al "León del Imperio" con goles de Lautaro Gutiérrez y Lucas Passerini, a los 95 minutos del segundo tiempo. Mirá los goles.
20/09/2026 | 21:35Redacción Cadena 3
FOTO: Gutiérrez había empatado el partido de la mano de Gutiérrez (Foto: Dani Cáceres/Cadena 3).
Gol de Lautaro Gutiérrez, a los 82 minutos:
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Gol de Lucas Passerini, a los 95 minutos:
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Torneo Clausura. Passerini lo dio vuelta sobre el final y Belgrano le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto
El delantero "Pirata" marcó el gol agónico del triunfo a los 95 minutos, y el conjunto local se quedó con el duelo cordobés.
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