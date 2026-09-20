River pierde a Thiago Almada por lesión y no estará en la Selección argentina de Scaloni

FOTO: Scaloni no contará con un futbolista, por lesión

Buenos Aires, 20 septiembre (NA) - Thiago Almada no podrá integrar la Selección argentina en la lista presentada por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA. El futbolista de River Plate sufrió una lesión a los 5 minutos del primer tiempo en el encuentro contra Huracán, donde el equipo de Núñez perdió 2 a 1.

Almada experimentó una molestia al inicio del partido y tras realizarse estudios médicos, se determinó que tiene un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo. Este diagnóstico lo dejará fuera de acción durante un tiempo, impidiendo su participación en la selección nacional.

Junto a Almada, también fueron convocados Tobías Andrada y Santiago Beltrán para los tres encuentros programados en esta fecha FIFA, que incluye partidos contra Bolivia (donde Almada ya tenía una fecha de suspensión), Burkina Faso y Benín.

Por otro lado, Nicolás Otamendi fue citado, pero solo para el último encuentro, que marcará la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

En cuanto a las lesiones, la situación de Tobías Andrada es menos preocupante, ya que su diagnóstico es solo una contractura, sin rotura fibrilar, tras también salir del partido contra Huracán.

Además de los jugadores de River, Scaloni ha incluido a Leonel Flores de Boca Juniors y Tomás Palacios de Estudiantes de La Plata en la lista de convocados del fútbol local.

El entrenador argentino también ha realizado ampliaciones en la convocatoria de jugadores del ámbito internacional, incluyendo a Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer 04 Leverkusen) y Valentín Gómez (Betis) como nuevas incorporaciones a la lista de citados.